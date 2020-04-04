Санта Димопулос о духовном развитие, которое придает уверенности: делюсь личным опытом

Певица пофилософствовала на важную тему.

Трудно поверить, что невероятная красавица, счастливая жена и мама двоих детей Санта Димопулос когда-то была совсем неуверенным в себе человеком. В своем микроблоге певица откровенно рассказала, что помогло ей избавится от мыслей о несовершенстве.

Санта опубликовала сексуальное фото, на котором позирует у стены в облегающем белом платье с широким поясом, подчеркивающим все прелести ее фигуры. Образ дополнил нюдовый макияж и элегантная укладка с локонами.

Я была неуверенной в себе лет до 25, ровно до тех пор, пока не начала развиваться духовно. Тогда я перестала быть фанатично зацикленной на своей особе и своем несовершенстве… Думаю, что каждый однажды сталкивался с проблемой неуверенности в себе. Как простая девчонка, так и топовая звезда,

‒ начала свой рассказ знаменитость.

Певица Санта Димопулос / социальная сеть Instagram

Димопулос уверена, что многие могут даже не подозревать, что неуверенные в себе. Однако это ошибочные выводы и однобокий взгляд на ситуацию:

Нам кажется, что ухоженная девушка в дорогой одежде и т.д.– даже не в курсе, что это такое, сомневаться в себе. Возможно, так и есть. Например, с точки зрения внешности. Однако можно 1000 раз знать, что у тебя классная фигура, красивое лицо и офигенные волосы, но избегать многих тем в компании, боясь показаться глупой. Или же возьмём за пример успешную карьеристку. Когда она лишний раз имеет диалог с заботливой мамочкой, не забывает лишний раз намекнуть, мол: «Ты ничего не добилась в жизни, так и будешь сидеть с детьми и котами до конца дней…». Разве это говорит о её «уверенности»? Скорее наоборот – о комплексе. Вероятно, именно этим она перекрывает свою душевную травму неудачи в личной жизни.

Подытоживая свой рассказ артистка написала, что уверенным можно называть только того человека, который не жалеет о своем выборе. Тот, кто доволен в целом своей жизнью, а не отдельными ее составляющими. Санта утверждает, что узнать его очень просто.

Как его определить? От него никогда не услышать осуждения в чужой адрес. А вы можете назвать себя «уверенным» человеком?»,

‒ добавила Димопулос.

Фолловеры поддержали тему для рассуждений и поделились в комментариях своими историями. Многим знакома проблема неуверенности в себе, однако слова знаменитости вдохновляют работать над собой.

Напомним,