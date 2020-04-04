Как побороть лень: Настя Каменских поделилась личным рецептом

4 апреля 2020 08:30 Александр Кива
Как побороть лень: Настя Каменских поделилась личным рецептом
Певица Настя Каменских
пресс-служба

NK | Настя Каменских провела прямой эфир в ведущей соцсети TikTok, где рассказала о мотивации и поделилась секретом, как борется с ленью.

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«Если вы думаете, что если я решила выучить испанский, заняться спортом, то сразу взялась за все и мне это легко далось? Нет, я постоянно борюсь с ленью. Я иногда устраиваю некий день-лень и позволяю себе бездельничать: смотреть фильмы, сериалы. И вот в такие дни я начинаю понимать, как лень расслабляет. Поэтому я даже не даю ей разгуляться и всегда работаю, просто себя заставляю. И это работает. Когда мы видим успешных людей, то нужно понимать, что ради этого успеха они очень много работали, а не лежали на диване», -  сказала NK | Настя Каменских в эфире TikTok.

Певица также отметила, что такая целеустремлённость у нее появилась благодаря родителям, поскольку даже в детстве каждый день NK был поминутно расписан.

«Меня родители записали на всевозможные кружки: английский с 4 лет, балет, хор, уроки вокала, фортепиано. Мне, как и любому ребенку, хотелось с друзьями играть в куклы, но сейчас я безумно благодарна родителям, ведь такой насыщенный график в детстве сделал меня дисциплинированной и целеустремленной», - добавила артистка.

NK | Настя Каменских первой среди украинских звезд провела эфир в cерии трансляций от TikTok. За певицей прочно закрепилось имя главного звездного вдохновителя, ведь именно NK | Настя Каменских мотивирует поклонников в своих видеоблогах заниматься спортом, изучать языки, развиваться и всегда идти к своим мечтам. На время карантина артистка также решила мотивировать своих подписчиков заниматься спортом в домашних условиях и регулярно проводит тренировки онлайн, а также дарит настроение атмосферными онлайн-концертами и музыкальными скетчами.

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NK стала настоящим трендсеттером в TikTok: на ее трек «Elefante» пользователи сняли более 500 000 тысяч клипов, а сама артистка запустила не один успешный челлендж и уже провела мастер-класс по созданию видео в ТikТоk, где  поделилась собственными секретами и фишками в соцсети.

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