Косметичка Ольги Павловец: актриса рассказала, что всегда носит с собой

2 апреля 2020 12:00 Александр Кива
Косметичка Ольги Павловец: актриса рассказала, что всегда носит с собой
Косметичка Ольги Павловец: актриса рассказала, что всегда носит с собой

6 апреля в 20:00 на СТБ состоится премьера мелодрамы «У каждого своя ложь», производства IVORY films.

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Ольга Павловец в сериале исполнила главную роль. Девушка сыграла врача-гинеколога Лизу, которая дает возможность своим пациенткам испытать счастье материнства, а сама матерью стать не может. Ольга  рассказала, что из бьюти-средств всегда носит с собой.

Актриса признается, что постоянной косметички у нее попросту нет. Но несколько средств все же всегда имеются под рукой.

«У меня нет своей косметички. Точнее, их очень много покупалось, раньше собирала новые косметички перед каждым проектом. Но это все у меня благополучно теряется в процессе съемок. Поэтому сейчас я просто слежу, чтобы у гримеров были мои индивидуальные кисти и основная косметика.

А вот не  в косметичке, в кармане, у меня всегда лежит с собой гигиеническая помада и крем для рук», - делится Ольга.

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Смотрите премьеру сериала «У каждого своя ложь» с 6 апреля, с понедельника по четверг, в 20:00 на СТБ!

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