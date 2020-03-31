Ольга Павловец рассказала о забавных моментах на съемках сериала У каждого своя ложь

6 апреля в 20:00 на СТБ состоится премьера мелодрамы «У каждого своя ложь», производства IVORY films.

Актриса Ольга Павловец в сериале исполнила главную роль. Девушка сыграла врача-гинеколога, которая дает возможность своим пациенткам испытать счастье материнства, а сама матерью стать не может. Однажды ее размеренную и спокойную жизнь нарушает трагический случай, после чего все меняется. Ольга рассказала, какая атмосфера царила на съемках и почему «Стоп» режиссёра запомнит надолго.

По словам актрисы, сложные сцены на съемках встречались каждый день, ведь история сама по себе очень драматична. Но с помощью вовлечённой команды и талантливого украинского режиссера, Анатолия Матешко, все удалось.

«Мне очень приятно, что Анатолий Николаевич Матешко доверил мне необыкновенно трудную драматическую роль главной героини.

Что касается забавных моментов, они, конечно, были. Надо признаться, что Анатолий Николаевич обладает таким прекрасным качеством – он говорит хорошие слова актерам и не боится таких восторженных откликов, как «Гениально! Браво!». И когда слышишь это, у тебя начинают прямо крылья вырастать. Но, бывает, что режиссер устает и просто говорит: «Стоп!» Без «Браво!» И мы тогда с моим партнером Виталиком Салием переглядываемся и рассуждаем: «Вот вначале нас так хвалили, а сейчас как опостылевшие супруги стали» (улыбается). Но это, конечно, шутки. Анатолий Николаевич может создать такую комфортную атмосферу, что хочется приходить сюда вновь, и даже если очень устал, появляются силы. Уверена, зрители это почувствуют в эфире», - рассказывает Ольга Павловец.

Смотрите премьеру сериала «У каждого своя ложь» с 6 апреля, с понедельника по четверг, в 20:00 на СТБ!