У каждого своя ложь: Ольга Павловец объяснила название сериала

6 апреля в 20:00 на СТБ состоится премьера мелодрамы «У каждого своя ложь», производства IVORY films.

Ольга Павловец в сериале Уисполнила главную роль. Девушка сыграла врача-гинеколога, которая дает возможность своим пациенткам испытать счастье материнства, а сама матерью стать не может. Однажды ее размеренную и спокойную жизнь нарушает трагический случай, после чего все меняется. Ольга рассказала, о какой лжи идет речь в сериале и что зрители увидят в эфире.

Актриса уверяет, название сериала не стоит воспринимать в прямом смысле. Каждый герой движется к своим целям. Лиза Лапшина – пытается пережить свою боль с помощью глобальных перемен. У нее проблемы с сердцем, матерью она стать не может. А кроме того – ее супруг таинственно исчезает. Тем не менее, жизнь подготовила для нее немало испытаний и сюрпризов.

«Смотря что считать ложью. Я склонна думать, что здесь не идет речь о лжи как таковой, скорее это обратная сторона правды, когда просто что-то умалчивается, не договаривается.

Моя героиня, Лиза, как человек, выдернутый из привычного уклада своей жизни, пытается приспособиться к этим новым реалиям и начинает паниковать, и из-за этого вынужденно идет на какую-то неправду. Но она тяжело это переживает, ей трудно находиться в этой лжи, она ищет выход. Мне кажется, что каждый герой в нашей истории борется за очень важные для себя вещи. Для Лизы это новый смысл ее жизни после трагедии, и она пытается приспособиться к меняющимся обстоятельствам, выдернутая из рутинного, предсказуемого ритма. Она хватается за эту возможность, ведь жизнь для нее идет в обратном отсчете, ее сердце с каждым днем изнашивается, и никто не знает, сколько еще ей осталось…», – делится Ольга.

Смотрите премьеру сериала «У каждого своя ложь» с 6 апреля, с понедельника по четверг, в 20:00 на СТБ!

Напомним,