Светлана Тарабарова рассказала, как супруг мирится с ее недостатками: Если бы не любил, то убил
25 марта 2020 23:00
Певица Светлана Тарабарова с мужем и сыном
instagram.com/tarabarova
Женщины могут устраивать гораздо больший беспорядок в доме, чем мужчины.
канале «Украина» не стесняется признаться певица Светлана Тарабарова. По словам артистки, именно беспорядок больше всего раздражает ее супруга Алексея.
Разбрасывают вещи я и наш сын Иван. Алексей – единственный в нашей семье, кто не делает этого. Супруг терпеть не может, когда вечером вместо того, чтобы побыть с семьей после концерта, я выставляю все цветы, я начинаю их рассматривать, фотки в Инстаграм, говорить: "Люди, спасибо". Его раздражает. Мне кажется, во мне его раздражает все. Я не знаю, чего вообще. Он говорит: «Если бы я тебя так сильно не любил, я бы тебя убил».
Светлана Тарабарова с сыном / пресс-служба канала Украина
У Ромы просто гипер желание, чтобы было чисто в квартире, вот прям чересчур, правда, – говорит Кекелия. – И я разбрасываю вещи, а он их собирает. Вот это его раздражает. Я, правда, часто очень поспешно собираюсь и могу оставить плойку, и он приходит домой, очень злится.
Напомним,