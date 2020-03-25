71-летний сын Елизаветы II заболел коронавирусом
Экстренная изоляция не помогла королевской семьей скрыться от коронавриуса.
При этом прямой наследник британской короны исправно следовал всем рекомендациям ВОЗ, однако избежать заражения ему так и не удалось.
Сейчас у принца Чарльза наблюдаются слабые симптомы заболевания. Он даже продолжает работать из дома под пристальным наблюдением медиков.
Принц Уэльский сдал анализ на коронавирус, и он оказался положительным. У него слабые симптомы заболевания, он сохраняет хорошее состояние здоровья и работает из дома, как делал это в последние несколько дней, – сообщили представители монарха. – Герцогиня Корнуольская также сдала анализ на коронавирус, который показал, что она не заразилась.
Напомним,