71-летний сын Елизаветы II заболел коронавирусом

25 марта 2020 16:00 Юлия Крутиева
71-летний сын Елизаветы II заболел коронавирусом
Елизавета II и принц Чарльз
instagram.com/theroyalfamily

Экстренная изоляция не помогла королевской семьей скрыться от коронавриуса.

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Сегодня Букингемский дворец сообщил тревожную новость: старшему сыну Елизаветы II, 71-летнему принцу Чарльзу, диагностировали COVID-19.

При этом прямой наследник британской короны исправно следовал всем рекомендациям ВОЗ, однако избежать заражения ему так и не удалось.

Сейчас у принца Чарльза наблюдаются слабые симптомы заболевания. Он даже продолжает работать из дома под пристальным наблюдением медиков.

Принц Уэльский сдал анализ на коронавирус, и он оказался положительным. У него слабые симптомы заболевания, он сохраняет хорошее состояние здоровья и работает из дома, как делал это в последние несколько дней, – сообщили представители монарха. – Герцогиня Корнуольская также сдала анализ на коронавирус, который показал, что она не заразилась.
 

Принц Чарльз / instagram.com/theroyalfamily
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Подхватить новое заболевание Чарльз во время посещения мероприятия организации WaterAid, которая занимается вопросами водоснабжения. На заседании также присутствовал князь Монако, у которого недавно подтвердили диагноз COVID-19.

Напомним, 

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