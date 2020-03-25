71-летний сын Елизаветы II заболел коронавирусом

Экстренная изоляция не помогла королевской семьей скрыться от коронавриуса.

Сегодня Букингемский дворец сообщил тревожную новость: старшему сыну Елизаветы II , 71-летнему принцу Чарльзу, диагностировали COVID-19.

При этом прямой наследник британской короны исправно следовал всем рекомендациям ВОЗ, однако избежать заражения ему так и не удалось.

Сейчас у принца Чарльза наблюдаются слабые симптомы заболевания. Он даже продолжает работать из дома под пристальным наблюдением медиков.

Принц Уэльский сдал анализ на коронавирус, и он оказался положительным. У него слабые симптомы заболевания, он сохраняет хорошее состояние здоровья и работает из дома, как делал это в последние несколько дней, – сообщили представители монарха. – Герцогиня Корнуольская также сдала анализ на коронавирус, который показал, что она не заразилась.

Принц Чарльз / instagram.com/theroyalfamily

Подхватить новое заболевание Чарльз во время посещения мероприятия организации WaterAid, которая занимается вопросами водоснабжения. На заседании также присутствовал князь Монако, у которого недавно подтвердили диагноз COVID-19.

Напомним,