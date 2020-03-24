Зараженную коронавирусом Иванну Сахно госпитализировали в больницу: состояние актрисы ухудшилось

Голливудскую актрису украинского происхождения срочно госпитализировали.

Несколько дней назад Иванна Сахно рассказала, что заразилась коронавирусом . Симптомы проявились не сразу, однако сдав тест, у нее подтвердили Covid-19.

На своей странице в Инстаграм актриса призналась, что находится дома на самоизоляции. Иванна показала препараты, которыми лечится, и сообщила, что с доктором постоянно на связи.

Однако Иванне стало хуже. Ей понадобилась медицинская помощь и ее госпитализировали в больницу. Сейчас ее состояние под контролем, и переживать не стоит.

Напоминаю, продолжайте быть дома и мыть руки, – обратилась к подписчикам в Инста-сториз Сахно. – Эта штука неприятная и вы ее не хотите, как и те, кто вокруг вас. Я под контролем, обо мне позаботились.

Иванна Сахно в больнице / instagram.com/ivannasakhno

Во всем мире зарегистрировано свыше 387 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, из которых по меньшей мере 100 тыс. вылечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 16 тыс. человек.

Напомним,