Зараженную коронавирусом Иванну Сахно госпитализировали в больницу: состояние актрисы ухудшилось
Голливудскую актрису украинского происхождения срочно госпитализировали.
На своей странице в Инстаграм актриса призналась, что находится дома на самоизоляции. Иванна показала препараты, которыми лечится, и сообщила, что с доктором постоянно на связи.
Однако Иванне стало хуже. Ей понадобилась медицинская помощь и ее госпитализировали в больницу. Сейчас ее состояние под контролем, и переживать не стоит.
Напоминаю, продолжайте быть дома и мыть руки, – обратилась к подписчикам в Инста-сториз Сахно. – Эта штука неприятная и вы ее не хотите, как и те, кто вокруг вас. Я под контролем, обо мне позаботились.
Напомним,