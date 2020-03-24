Владимир Остапчук разгневал Сеть своим пиаром на коронавирусе: Зарабатывает на масках

Имя Владимира Остапчука не сходит с уст его поклонников и хейтеров.

Долгое время в прессе обсуждали развод шоумена с Еленой Войченко , теперь же Владимир Остапчук дал новый повод для разговоров. А причиной всему его недавняя публикация в Инстаграм.

В то время, когда в стране нет антисептиков, халатов, масок, перчаток и других защитных средств от коронавируса, ведущий предлагает купить маски собственного бренда. Подписчики Остапчука возмущены его поступком.

Шоумен Владимир Остапчук / instagram.com/vova_ostapchuk

В комментариях под публикацией они написали, что нужно раздавать маски бесплатно, в то время, когда в стране сложилась такая страшная ситуация. Владимир сразу нашелся, что ответить:

Я мужчина. А мужчина никому ничего не должен (суд думает по-другому) Если не поняли, это был шуточный комментарий. Но скорее всего не поняли, поэтому будете писать гневные комменты.

Фолловеры написали, что сейчас не время для шуток, и цинизм шоумена их поражает. Но были и такие, кто оценил чувство юмора Остапчука, отметив, что эта маска не более чем простой аксессуар.

Напомним,