Владимир Остапчук разгневал Сеть своим пиаром на коронавирусе: Зарабатывает на масках

24 марта 2020 21:00 Юлия Крутиева
Владимир Остапчук разгневал Сеть своим пиаром на коронавирусе: Зарабатывает на масках
Телеведущий Владимир Остапчук
instagram.com/vova_ostapchuk

Имя Владимира Остапчука не сходит с уст его поклонников и хейтеров.

Читайте такжеГруша с апельсинами в вине от Татьяны Литвиновой (рецепт)
Долгое время в прессе обсуждали развод шоумена с Еленой Войченко, теперь же Владимир Остапчук дал новый повод для разговоров. А причиной всему его недавняя публикация в Инстаграм.

В то время, когда в стране нет антисептиков, халатов, масок, перчаток и других защитных средств от коронавируса, ведущий предлагает купить маски собственного бренда. Подписчики Остапчука возмущены его поступком.

Шоумен Владимир Остапчук / instagram.com/vova_ostapchuk
В комментариях под публикацией они написали, что нужно раздавать маски бесплатно, в то время, когда в стране сложилась такая страшная ситуация. Владимир сразу нашелся, что ответить:

Я мужчина. А мужчина никому ничего не должен (суд думает по-другому) Если не поняли, это был шуточный комментарий. Но скорее всего не поняли, поэтому будете писать гневные комменты.

Читайте такжеУ прислуги Елизаветы II выявили коронавирус
Фолловеры написали, что сейчас не время для шуток, и цинизм шоумена их поражает. Но были и такие, кто оценил чувство юмора Остапчука, отметив, что эта маска не более чем простой аксессуар.

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд скандалы социальные сети здоровье новости карантин Владимир Остапчук скандалы звезд коронавирус Коронавирус в Украине

Материалы по теме

Тест на коронавирус: где и при каких обстоятельствах его можно пройти
ЗОЖ

Тест на коронавирус: где и при каких обстоятельствах его можно пройти
Доктор Вера: смотреть онлайн 12 серию (эфир от 24.03.2020)
Сериалы

Доктор Вера: смотреть онлайн 12 серию (эфир от 24.03.2020)
Зарабатывает на масках: Владимир Остапчук разгневал Сеть своим пиаром на коронавирусе
Новости

Зарабатывает на масках: Владимир Остапчук разгневал Сеть своим пиаром на коронавирусе
Отречение: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 24.03.2020)
Сериалы

Отречение: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 24.03.2020)

Популярное на сайте

Основы правильного питания: нужно ли отказываться от шоколада, кофе и хлеба

Основы правильного питания: нужно ли отказываться от шоколада, кофе и хлеба
Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK