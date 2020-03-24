У прислуги Елизаветы II выявили коронавирус

24 марта 2020 15:00 Юлия Крутиева
У прислуги Елизаветы II выявили коронавирус
Королева Елизавета II и принц Филипп
Fotobank / GettyImages

Коронавирус продолжает распространяться по территории Великобритании.

Читайте такжеУ Барбары Брыльской диагностировали рак: комментарий актрисы
Из-за этого вируса Елизавете II пришлось отменить все свои запланированные визиты, а также покинуть стены Букингемского дворца.

Вместе со своим супругом королева переехала в Виндзорский замок, а в случае ухудшения ситуации, они съедут с замка в норфолское поместье Сандрингем.

Но если Елизавете II пока удалось уберечь себя от коронавируса, то один из сотрудников Букингемского дворца заразился COVID-19. Как пишет газета Mirror, он был заражен еще в то время, когда во дворце проживала королева.

Читайте такжеЯ готова на ЭКО-оплодотворение: Злата Огневич о беременности и отношениях с мужчинами
По сообщениям королевской семьи, остальные контактировавшие с этим человеком люди, в данный момент находятся на самоизоляции.

Важно: в Минздраве заявили, что в Украине зафиксировано 97 случаев коронавирусной болезни. Ранее министр здравоохранения Илья Емец призвал Верховную раду ввести чрезвычайное положение в Украине в связи с коронавирусом.

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Елизавета II новости эпидемия вирус карантин британская королевская семья коронавирус

Материалы по теме

Как не попасть на крючок аферистов во время карантина: новые схемы мошенников
Полезные советы

Как не попасть на крючок аферистов во время карантина: новые схемы мошенников
Что смотреть по ТВ 24 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Анонсы на ТВ

Что смотреть по ТВ 24 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Стосується кожного: Цена побега (эфир от 24.03.2020)
Телешоу

Стосується кожного: Цена побега (эфир от 24.03.2020)
Груша с апельсинами в вине от Татьяны Литвиновой (рецепт)
Еда и рецепты

Груша с апельсинами в вине от Татьяны Литвиновой (рецепт)

Популярное на сайте

Основы правильного питания: нужно ли отказываться от шоколада, кофе и хлеба

Основы правильного питания: нужно ли отказываться от шоколада, кофе и хлеба
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)
Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)
Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK