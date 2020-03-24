У прислуги Елизаветы II выявили коронавирус

Коронавирус продолжает распространяться по территории Великобритании.

Из-за этого вируса Елизавете II пришлось отменить все свои запланированные визиты, а также покинуть стены Букингемского дворца.

Вместе со своим супругом королева переехала в Виндзорский замок, а в случае ухудшения ситуации, они съедут с замка в норфолское поместье Сандрингем.

Но если Елизавете II пока удалось уберечь себя от коронавируса, то один из сотрудников Букингемского дворца заразился COVID-19. Как пишет газета Mirror, он был заражен еще в то время, когда во дворце проживала королева.

По сообщениям королевской семьи, остальные контактировавшие с этим человеком люди, в данный момент находятся на самоизоляции.

Важно: в Минздраве заявили, что в Украине зафиксировано 97 случаев коронавирусной болезни. Ранее министр здравоохранения Илья Емец призвал Верховную раду ввести чрезвычайное положение в Украине в связи с коронавирусом.

Напомним,