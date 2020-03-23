Злата Огневич о беременности и отношениях с мужчинами: Я готова на ЭКО-оплодотворение
Известная певица Злата Огневич стала гостьей развлекательного шоу СЛАВА +. В интервью звезда откровенно призналась, почему ей не везет с мужчинами и рассказала о возможной беременности.
Во время беседы со Славой Деменым Злата откровенно призналась, что ей не везет с мужчинами. По ее словам, ей везет на подонков.
Я дуже довірлива людина. Чоловік з досвідом це бачить і розуміє. Коли я відкриваю йому своє серце, я розумію, що потрібна була йому лише для колекції і це дуже боляче.
У мене широкі погляди на це. Я не хочу йти на поталу у суспільства і робити так, що повинна бути родина, повинні бути діти і повинен бути чоловік поруч. Але, якщо я не можу знайти цього чоловіка?...Я готова на ЕКО-запліднення, якщо прийде час тому і я зрозумію, що далі вже нікуди відкладати.
Напомним,