Злата Огневич о беременности и отношениях с мужчинами: Я готова на ЭКО-оплодотворение

23 марта 2020 18:00 Юлия Крутиева
Злата Огневич о беременности и отношениях с мужчинами: Я готова на ЭКО-оплодотворение
Певица Злата Огневич
instagram.com/zlata.ognevich

Известная певица Злата Огневич стала гостьей развлекательного шоу СЛАВА +. В интервью звезда откровенно призналась, почему ей не везет с мужчинами и рассказала о возможной беременности.

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Талантливая артистка и просто красавица Злата Огневич откровенно поделилась своими личными мыслями, которые касаются ее возможной беременности и отношений с мужчинами.

Во время беседы со Славой Деменым Злата откровенно призналась, что ей не везет с мужчинами. По ее словам, ей везет на подонков.

Я дуже довірлива людина. Чоловік з досвідом це бачить і розуміє. Коли я відкриваю йому своє серце, я розумію, що потрібна була йому лише для колекції і це дуже боляче.

Злата Огневич и Слава Демин / кадр из видео
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Как рассказала Огневич, именно потому что у нее нет любимого мужчины, она готова к искусственному оплодотворению.

У мене широкі погляди на це. Я не хочу йти на поталу у суспільства і робити так, що повинна бути родина, повинні бути діти і повинен бути чоловік поруч. Але, якщо я не можу знайти цього чоловіка?...Я готова на ЕКО-запліднення, якщо прийде час тому і я зрозумію, що далі вже нікуди відкладати.

Напомним,

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