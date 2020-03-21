Злата Огневич о мужчине, который ее преследует: Считает меня своей женой
Знаменитость неоднократно обращалась в полицию.
Она вызвала такси... Эта морда страшная, большая, заросшая оборачивается к ней и говорит: «Узнала меня?». В этот момент у нее все похолодело внутри,– признается исполнительница.
Эмоции, которые звезда испытала во время нападения, она также не может забыть. Злоумышленник сильно схватил ее за руку и не отпускал. Девушка так испугалась, что от страха не могла сказать ни слова.
Я просто окоченела. Я очень испугалась и ничего не могла с собой сделать. В эти секунды ты даже кричать не можешь. Ты какая-то субстанция, с тобой можно делать все что угодно. Но потом я взяла себя в руки, начала кричать: «Хелп!». Мой водитель, к счастью, не отъехал далеко, он увидел, что что-то происходит и уже выскочил из машины и оттащил его,– вспомнила Злата.
На этом неприятные ситуации не закончились. Мужчина продолжал поджидать артистку после концертов и тренировок в зале. Свои поступки он объяснял тем, что Огневич его жена.
Он говорит, что он мой муж. Говорит, что убьет меня и всех, кто мешает нашему счастью. Он приезжал на мой концерт и говорил, что взорвет здание,‒ заявляет звезда.
Напомним,