Злата Огневич о мужчине, который ее преследует: Считает меня своей женой

21 марта 2020 16:00 Катерина Даниленко
Злата Огневич о мужчине, который ее преследует: Считает меня своей женой
Певица Злата Огневич
социальная сеть Instagram

Знаменитость неоднократно обращалась в полицию.

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Певица Злата Огневич в недавнем интервью рассказала подробности жуткой истории преследования. Оказывается, мужчина, который уже много лет следил за артисткой и требовал ее внимания, стал поджидать и ее сестру.

Она вызвала такси... Эта морда страшная, большая, заросшая оборачивается к ней и говорит: «Узнала меня?». В этот момент у нее все похолодело внутри,
– признается исполнительница.

Эмоции, которые звезда испытала во время нападения, она также не может забыть. Злоумышленник сильно схватил ее за руку и не отпускал. Девушка так испугалась, что от страха не могла сказать ни слова.

Я просто окоченела. Я очень испугалась и ничего не могла с собой сделать. В эти секунды ты даже кричать не можешь. Ты какая-то субстанция, с тобой можно делать все что угодно. Но потом я взяла себя в руки, начала кричать: «Хелп!». Мой водитель, к счастью, не отъехал далеко, он увидел, что что-то происходит и уже выскочил из машины и оттащил его,
– вспомнила Злата.

Мужчина, который преследует певицу Злату Огневич / социальная сеть Instagram

На этом неприятные ситуации не закончились. Мужчина продолжал поджидать артистку после концертов и тренировок в зале. Свои поступки он объяснял тем, что Огневич его жена.

Он говорит, что он мой муж. Говорит, что убьет меня и всех, кто мешает нашему счастью. Он приезжал на мой концерт и говорил, что взорвет здание,
‒ заявляет звезда.

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На сегодняшний день злоумышленник все еще находится на свободе. Полиция ничего ему не может предъявить. Певица напугана, однако сидеть дома и никуда не выходить из-за «припадков этого маньяка» не собирается.

Напомним,

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