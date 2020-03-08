Злата Огневич о взаимоотношениях с лидером «Бумбокс»: «Думала, что он сделает предложение»

8 марта 2020 12:00 Катерина Даниленко
Злата Огневич о взаимоотношениях с лидером «Бумбокс»: «Думала, что он сделает предложение»
Певица Злата Огневич
социальная сеть Instagram

На прошлой недели Сеть потрясла новость ‒ лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк развелся с женой после 10 лет брака. Об этом в своем Telegram-канале «Особливе з Соломією» сообщила Соломия Витвицкая.

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Параллельно с этим в прессе появилась информация о том, что мужчина состоял в романтических отношениях с певицей Златой Огневич. Артистка впервые рассказала, как на самом деле обстоят дела и почему она решилась на смену имиджа.

Знаменитость призналась, что действительно прибегла к эксперименту, изменив прическу и цвет волос, из-за разбитого сердца. Она хотела избежать ассоциаций с бывшим возлюбленным.

Когда я себя видела, появлялись ассоциации, именно поэтому я решила изменить кое-что в своем образе, чтобы мне стало легче,
– поделилась исполнительница.

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С кем именно Злата рассталась неизвестно, однако это был не Андрей Хлывнюк. Девушку удивили подобные слухи, она утверждает, что встречи действительно состоялись, но обсуждали они исключительно рабочие моменты. Певица надеялась на то, что музыкант сделает ей предложение касательно совместного дуэта.

Просто выпили кофе несколько раз. Я думала, что он хочет предложить мне дуэт, но поскольку у него недавно уже состоялся дуэт, то я думаю, что буду искать другого компаньона, другого партнера,
– прокомментировала Злата.

Напомним,

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