Злата Огневич о взаимоотношениях с лидером «Бумбокс»: «Думала, что он сделает предложение»
На прошлой недели Сеть потрясла новость ‒ лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк развелся с женой после 10 лет брака. Об этом в своем Telegram-канале «Особливе з Соломією» сообщила Соломия Витвицкая.
Знаменитость призналась, что действительно прибегла к эксперименту, изменив прическу и цвет волос, из-за разбитого сердца. Она хотела избежать ассоциаций с бывшим возлюбленным.
Когда я себя видела, появлялись ассоциации, именно поэтому я решила изменить кое-что в своем образе, чтобы мне стало легче,– поделилась исполнительница.
Просто выпили кофе несколько раз. Я думала, что он хочет предложить мне дуэт, но поскольку у него недавно уже состоялся дуэт, то я думаю, что буду искать другого компаньона, другого партнера,– прокомментировала Злата.
Напомним,