Злата Огневич на обложке Теленедели — об одиночестве, избраннике и цене успеха

Эксклюзив 12 февраля 2020 15:12 Александр Кива
Злата Огневич на обложке Теленедели — об одиночестве, избраннике и цене успеха
Певица Злата Огневич
пресс-служба

12 февраля в продажу поступил свежий номер журнала «Теленеделя», на обложке которого - певица Злата Огневич.

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В последнее время ее просто не узнать: певица сменила цвет волос, стала более откровенна в своем творчестве и в интервью. Значит ли это, что в ее жизни происходят какие-то серьезные перемены?

Злата, раньше вы любили зимой отдыхать в Таиланде. В этот раз выбрали Бали. Чем вас заинтересовал остров? 

Прошлой зимой во время отдыха в Таиланде я на несколько дней махнула на Бали. Раньше никогда не была в Индонезии, поэтому хотелось открыть для себя эту страну. «Остров тысячи духов», как называют Бали, действующих и уснувших вулканов, скал, о которые бьется океан, – все это очаровало меня с первой секунды, и я решила провести там отпуск.

Не разочаровались?

Ни капли! Такое ощущение, будто я уже была здесь раньше. На Бали чувствуешь себя гармонично и умиротворенно, быстро восстанавливаешься после сложного рабочего года. Отчасти этому способствуют многочисленные аюрведические центры. Еще мне пришлась по душе здоровая веганская еда.

Местное население – прекрасные солнечные люди. По вечерам много деток играет на улице, они подвижные, веселые, не боятся делать фото – получаю от такого общения с малышами море удовольствия. Правда, скучаю по тайской еде, было бы хорошо ее транспортировать на Бали. В любом случае, этот остров для меня – место силы. Думаю, в следующем году вернусь сюда.

Полную версию откровенного интервью читайте в журнале «Теленеделя» №8, 2020 от 12 февраля  в продаже!

Журнал «Теленеделя» продается во всех точках продажи прессы на территории Украины. Рекомендованная цена - 17 грн. 00 коп.

Журнал «Теленеделя» также можно приобрести в нашем интернет-магазине

Не смогли найти журнал в продаже – напишите нам об этом на электронный адрес: info@tv.ua.

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