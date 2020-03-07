Michelle Andrade о болезненном переезде в Украину: многое не понимала

7 марта 2020 15:00 Катерина Даниленко
Michelle Andrade о болезненном переезде в Украину: многое не понимала
Певица Michelle Andrade
социальная сеть Instagram

Артистка запустила марафон в соцсети до выхода нового трека.

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Популярная певица Michelle Andrade откровенно рассказала, с какими проблемами столкнулась в подростковом возрасте, когда решила переехать в Украину из Боливии. Сегодня она гордится собой, своей смелостью и хочет мотивировать других.

Мишель призналась, что этот период был одним из самых трудных в ее жизни. Девушка чувствовала себя абсолютно чужой и никому не нужной в новой стране, однако благодаря вере в себя она стала тем, кем сейчас является.

Когда в 13 лет я переехала из Боливии в Украину, я чувствовала себя чужой, потому что не знала язык, говорила с акцентом, писала с ошибками, многое не понимала, стеснялась об этом говорить и боялась заявлять о себе. И сейчас я учусь принимать свои недостатки, открываться миру, экспериментирую в творчестве, ищу себя, свой стиль, свою музыку. Только вера в себя и поддержка моих любимых людей и команды помогает мне гордиться собой каждый день,
‒ написала знаменитость.

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Она обратилась к своим подписчикам и попросила поделиться своими историями, ведь поддержка друг друга так важна в жизни:

Я знаю, что среди вас есть люди с похожими историями, я хочу поддержать вас и быть рядом. Делитесь со мной и знайте, что я горжусь каждым из вас.

Напомним,

 

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