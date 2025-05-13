Michelle Andrade зізналася Лесі Нікітюк, чому ніколи не приховує недосконалості на фото
Ексклюзив 13 травня 2025 13:05
Співачка Michelle Andrade
Пресслужба Нового каналу
Відома співачка українсько-болівійського походження Michelle Andrade розповіла про натуральність.
Я – за натуральність! Після фотосесій завжди прошу фотографів, щоб залишали все, як є. Наприклад, якісь висипання або животик видно, ну є і є. Я полюбляю під’їдати хлібчик з маслом, борщик, якісь булочки, – з усмішкою говорить Michelle Andrade. – Намагаюся на фото залишати це. Тому що потім я чую відгуки від дівчат і розумію, що цим допомагаю їм не соромитися свого тіла.
Танець у кліпі «Маргарита» ми знімали десять годин, тому можу сказати, що я десять годин тренувалася, – згадує співачка. – Там дуже складні вправи, є акробатичні елементи. Для мене це не просто танець з імпульсивними рухами, а ще й імпровізація моєї душі.
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