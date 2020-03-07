Леся Никитюк позабавила поклонников накладными частями тела: мы спасены

Шоувумен любит веселить своих подписчиков.

Телеведущая Леся Никитюк вернулась из отдыха в Египте, но горячие фото не перестала выкладывать. В последнем посту знаменитость поделилась сексуальным снимком в купальнике и показала, какие «штуки» нашла для своей женской аудитории.

Я знайшла нам тітьки дівчата! А якщо треба комусь, то і додаткові бедра і попку. Мы спасены! Листайте, жду коментів,

‒ написала телезвезда.

В каруселе Instagram можно было ознакомиться с подборкой звезды: накладными вариантами силиконовой груди, утягивающими шортами с накладными бедрами и силиконовыми накладными ягодицами.

Подписчикам понравился юмор телеведущей, они начали делится своими впечатлениями в комментариях: «А мужиков продинамили», «О боги, а мозг так можно», «Если выиграю в лотерею, то куплю такой комплект», «Мне жалко парня, который обнаружит такое в шкафу».

Напомним,