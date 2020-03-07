Ольга Фреймут о секретах успеха: «Покоряю в один миг»
Знаменитость продолжает вести рубрику «Этикет с Фреймут».
1. Заходжу до кімнати обличчям. Зачиняю двері за собою так, щоб не розвертатися до присутніх спиною. 2. Одягом даю знати, хто я. Звертаю увагу на деталі : ніякого покоцаного взуття, брудного волосся під беретиком, чи покусаної ручки. 3. Лице розслабляю ‒ погляд впевнений, уста привідкриті, посмішка Джоконди. Уникаю широких посмішок у перші секунди знайомства ‒ вони завжди штучні. 4. Коли сідаю, на перильця руки не кладу ‒ це одразу розслабляє і я починаю горбитися. 5. Говорю впевнено, спокійним голосом, заздалегідь вивчаю ім’я та прізвище співрозмовника,‒ рассказывает ведущая.
Пост знаменитость подкрепила эффектным снимком, где предстала в стильном и изысканном образе: черных брюках и закрытой белой блузке. Изюминкой образа стала золотистая цепочка на шее и эффектная красная помада.
Напомним,