Ольга Фреймут о секретах успеха: «Покоряю в один миг»

Знаменитость продолжает вести рубрику «Этикет с Фреймут».

Телеведущая Ольга Фреймут назвала топ-5 правил поведения, которые помогают ей произвести благоприятное впечатление на определенный круг людей. Звезда уверена, что основой являются образование и манеры, а состояние и благородное происхождение вовсе не важны.

1. Заходжу до кімнати обличчям. Зачиняю двері за собою так, щоб не розвертатися до присутніх спиною. 2. Одягом даю знати, хто я. Звертаю увагу на деталі : ніякого покоцаного взуття, брудного волосся під беретиком, чи покусаної ручки. 3. Лице розслабляю ‒ погляд впевнений, уста привідкриті, посмішка Джоконди. Уникаю широких посмішок у перші секунди знайомства ‒ вони завжди штучні. 4. Коли сідаю, на перильця руки не кладу ‒ це одразу розслабляє і я починаю горбитися. 5. Говорю впевнено, спокійним голосом, заздалегідь вивчаю ім’я та прізвище співрозмовника,

‒ рассказывает ведущая.

Пост знаменитость подкрепила эффектным снимком, где предстала в стильном и изысканном образе: черных брюках и закрытой белой блузке. Изюминкой образа стала золотистая цепочка на шее и эффектная красная помада.

Фолловеры поблагодарили кумира за полезную информацию и восхитились ее красотой: «Одна изысканность», «Вы прекрасная! Беру с вас пример», «Побольше бы таких постов», «Как же нам не хватает в нашем обществе хороших манер и поведения. Вы вдохновляете».

Напомним,