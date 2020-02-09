Ольга Фреймут об отце своей дочери: «Навсегда выбросила из своей жизни»
Знаменитость рассказала, как сложились ее отношения с бывшим супругом и отцом дочери Златы.
С отцом своей старшей дочери Нилом Митчеллом Ольга познакомилась в Британии. Старший на много лет мужчина быстро завоевал внимание начинающей звезды. Романтические ухаживания, цветы и забота пленили ее сердце. Однако, будучи беременной, знаменитость решила уйти от возлюбленного и вернутся в Украину.
Нет. Некоторых мужчин стоит навсегда выбрасывать из своей жизни. Как те туфли, которые в свое время натерли ноги, да и еще вышли из моды,‒ откровенничает Фреймут.
Напомним,