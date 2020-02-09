Ольга Фреймут об отце своей дочери: «Навсегда выбросила из своей жизни»

9 февраля 2020 18:00 Катерина Даниленко
Ольга Фреймут об отце своей дочери: «Навсегда выбросила из своей жизни»
Телеведущая Ольга Фреймут
социальная сеть Instagram

Знаменитость рассказала, как сложились ее отношения с бывшим супругом и отцом дочери Златы.

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Вот уже более трех лет телеведущая Ольга Фреймут счастлива в браке с гендиректором «Нового канала» Владимиром Локотко. Пара воспитывает двух совместных детей ‒ сына Валерия и дочь Евдокию, а также дочь Злату от первого гражданского брака ведущей.

Телеведущая Ольга Фреймут с мужем Владимиром Локотко / социальная сеть Instagram

С отцом своей старшей дочери Нилом Митчеллом Ольга познакомилась в Британии. Старший на много лет мужчина быстро завоевал внимание начинающей звезды. Романтические ухаживания, цветы и забота пленили ее сердце. Однако, будучи беременной, знаменитость решила уйти от возлюбленного и вернутся в Украину.

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Свои отношения с экс-супругом Ольга крайне редко комментирует, но на днях звезда ответила подписчице в Instagram на вопрос, поддерживает ли она связь с отцом Златы.

Нет. Некоторых мужчин стоит навсегда выбрасывать из своей жизни. Как те туфли, которые в свое время натерли ноги, да и еще вышли из моды,
‒ откровенничает Фреймут.

Напомним,

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