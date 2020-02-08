Владимир Дантес о болезненной любви: «Поставил цель мстить каждой девушке»

8 февраля 2020 16:00 Катерина Даниленко
Владимир Дантес о болезненной любви: «Поставил цель мстить каждой девушке»
Певец Владимир Дантес
социальная сеть Instagram

Артист вспомнил, какую боль ему причинила безответная любовь.

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После выпуска нового клипа на песню «Более или менее», где поднимается тема эмоциональности и переживаний мужского пола, певец Владимир Дантес дал откровенное интервью, где рассказал о девушке, которая заставила его страдать.

В 17 лет у будущего музыканта были не обоюдные отношения со сверстницей. Девушка разбила ему сердце, после чего он пообещал мстить всем последующим.

Я встречался с девушкой, которая сказала, что не любит меня. А я ее любил. Она тогда сказала: «А я никогда тебя и не любила». Помню, от этих слов я очень разозлился на весь женский род! Я поставил цель, что каждой девушке буду мстить и во всех буду видеть ее,
‒ вспоминает исполнитель.

Певец Владимир Дантес / социальная сеть Instagram

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Однако вскоре Владимир признался сам себе, что это неверное решение и есть другие способы бороться с неудачами.

Это был юношеский максимализм, я вел себя некрасиво по отношению ко всем остальным, хотя достаточно было просто с кем-то поговорить открыто. Можно было проявить человеческие эмоции, а не просто закрываться в себе и поступать плохо,
‒ откровенничает артист.

Напомним,

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