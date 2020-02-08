Владимир Дантес о болезненной любви: «Поставил цель мстить каждой девушке»
8 февраля 2020 16:00
Певец Владимир Дантес
социальная сеть Instagram
Артист вспомнил, какую боль ему причинила безответная любовь.
Читайте также«Пятно на моей репутации»: Илона Гвоздева заявила, что развод Остапчука нанес ей моральную травмуПосле выпуска нового клипа на песню «Более или менее», где поднимается тема эмоциональности и переживаний мужского пола, певец Владимир Дантес дал откровенное интервью, где рассказал о девушке, которая заставила его страдать.
В 17 лет у будущего музыканта были не обоюдные отношения со сверстницей. Девушка разбила ему сердце, после чего он пообещал мстить всем последующим.
Я встречался с девушкой, которая сказала, что не любит меня. А я ее любил. Она тогда сказала: «А я никогда тебя и не любила». Помню, от этих слов я очень разозлился на весь женский род! Я поставил цель, что каждой девушке буду мстить и во всех буду видеть ее,‒ вспоминает исполнитель.
Певец Владимир Дантес / социальная сеть Instagram
Это был юношеский максимализм, я вел себя некрасиво по отношению ко всем остальным, хотя достаточно было просто с кем-то поговорить открыто. Можно было проявить человеческие эмоции, а не просто закрываться в себе и поступать плохо,‒ откровенничает артист.
Напомним,