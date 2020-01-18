Владимир Дантес о первом дорогом подарке для жены: «Номер в отеле и Макдональдс»

18 января 2020 19:30 Катерина Даниленко
Владимир Дантес о первом дорогом подарке для жены: «Номер в отеле и Макдональдс»
Музыкант Владимир Дантес
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Певец Владимир Дантес признался, что когда-то потратил все свои деньги на подарок любимой.

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Пара Владимира Дантеса и Нади Дорофеевой считается одной из самых красивых в украинском шоу-бизнесе. Молодые люди уже девять лет вместе. В недавнем интервью певец вспомнил, как ему удалось удивить возлюбленную роскошным подарком на одну из годовщин.

В начале карьеры материальное положение артистов было очень нестабильным. Сумма в 400 долларов казалась для Дантеса заоблачной, однако он не пожалел ее для Нади.

В одну из наших годовщин я снял крутой номер в отеле «Опера» в Киеве за четыреста долларов в сутки. В нем мы провели целый день и, как в фильме «Кудряшка Сью», пошли в Макдоналдс, купили Хэппи Мил и ели в этом дорогом номере. Было круто. Для меня это был самый дорогой тогда подарок – это были практически все мои деньги. Однако сейчас, когда я дарю кроссовки Balenciaga или сумку – это тоже круто, но не те ощущения, когда у тебя совсем нет денег,
‒ вспоминает телеведущий.

Мужчина убежден, что самые ценные подарки ‒ это моменты проведенные вместе. А залогом крепких отношений считает совместную жизнь. Он посоветовал влюбленным как можно скорее съезжаться, ведь только разделяя с человеком совместный быт можно понять его целиком.

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Несмотря на крепкие отношения с женой, спешить с детьми пара не собирается. Дантес считает, что к этому вопросу нужно подходить очень серьезно.

Есть такой стендапер Сергей Орлов, который однажды сказал: «Я удивлен, как люди пытаются сделать новых людей просто потому, что общество говорит, что нужно делать новых людей». Нужно думать о том, сможешь ли ты обеспечить их вниманием, материальным и всем остальным,
– утверждает артист.

Напомним,

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