Санта Димопулос растрогала архивным видео предложения руки и сердца: судьбоносная встреча
18 января 2020 10:00
Певица Санта Димопулос
социальная сеть Instagram
Артистка не удержалась и выложила семейный ролик в Сеть.
Санта Димопулос отметила годовщину встречи со своим супругом, бизнесменом Игорем Кучеренко. В своем Instagram знаменитость опубликовала архивное видео, на котором ее возлюбленный делает ей предложение руки и сердца.
Экс-участница группы «ВИА Гра» вспомнила, какие эмоции переполняли ее в тот момент, а также поблагодарила мужа за годы счастливой жизни.
Сегодня ровно 7 лет с момента судьбоносной встречи с мужчиной моей мечты. И я хочу поделиться с вами очень личным и дорогим моему сердцу. Этому видео 5 лет. За эти годы я узнала, что такое настоящая любовь, забота и поступки. Я успокоилась, прошли все мои страхи, расстройства и тревоги. Появился еще один смысл моей жизни, невероятный ребенок – наша София. Я счастлива. Я благодарна,‒ написала Санта.
Напомним,