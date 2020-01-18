Санта Димопулос растрогала архивным видео предложения руки и сердца: судьбоносная встреча

18 января 2020 10:00 Катерина Даниленко
Санта Димопулос растрогала архивным видео предложения руки и сердца: судьбоносная встреча
Певица Санта Димопулос
социальная сеть Instagram

Артистка не удержалась и выложила семейный ролик в Сеть.

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На днях украинская певица Санта Димопулос отметила годовщину встречи со своим супругом, бизнесменом Игорем Кучеренко. В своем Instagram знаменитость опубликовала архивное видео, на котором ее возлюбленный делает ей предложение руки и сердца.

Экс-участница группы «ВИА Гра» вспомнила, какие эмоции переполняли ее в тот момент, а также поблагодарила мужа за годы счастливой жизни.

Сегодня ровно 7 лет с момента судьбоносной встречи с мужчиной моей мечты. И я хочу поделиться с вами очень личным и дорогим моему сердцу. Этому видео 5 лет. За эти годы я узнала, что такое настоящая любовь, забота и поступки. Я успокоилась, прошли все мои страхи, расстройства и тревоги. Появился еще один смысл моей жизни, невероятный ребенок – наша София. Я счастлива. Я благодарна,
‒ написала Санта.

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К слову, Димопулос и Кучеренко поженились осенью 2015 года, а в сентябре 2019 у пары родилась дочь София. Кроме того, у певицы есть 11-летний сын Даниэль от гражданского брака с Андреем Джеджулой, а Кучеренко воспитывает троих детей от предыдущего брака.

Напомним,

 

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