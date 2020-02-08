Таисия Повалий оказалась в больнице: в инвалидной коляске и с маской на лице

8 февраля 2020 10:00 Катерина Даниленко
Таисия Повалий оказалась в больнице: в инвалидной коляске и с маской на лице
Певица Таисия Повалий
социальная сеть Instagram

Артистка ошарашила поклонников.

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Известная певица Таисия Повалий поделилась с подписчиками неприятной новостью, из-за проблем со здоровьем она оказалась в больнице. В своем Instagram знаменитость опубликовала фото в инвалидной коляске и с маской на лице, написав, что проблемы возникли с ногами.

Певица Таисия Повалий / социальная сеть Instagram

Ребята! Сегодня чумовой день! Сначала в доме возмутилась кофеварка, просто потекла и перестала варить кофе. Собрали, поставили Игорю в машину, договорились с мастером. Все, думаю, надо техосмотр кофеварки, время. Но, каково было мое удивление, когда ворота гаража не открылись, и Игорь не смог выехать из дома! Гаражные ворота хотят обновлений! О Боги, и тут моя нога! Прошлое хватает меня за ноги,
– написала исполнительница под снимком.

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Что именно с ней произошло достоверно не известно. Поклонники очень надеются, что ничего серьезного со здоровьем не случилось, в комментариях они желают кумиру скорейшего выздоровления и сил.

Напомним,

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