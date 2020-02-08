Таисия Повалий оказалась в больнице: в инвалидной коляске и с маской на лице
8 февраля 2020 10:00
Певица Таисия Повалий
социальная сеть Instagram
Артистка ошарашила поклонников.
Таисия Повалий поделилась с подписчиками неприятной новостью, из-за проблем со здоровьем она оказалась в больнице. В своем Instagram знаменитость опубликовала фото в инвалидной коляске и с маской на лице, написав, что проблемы возникли с ногами.
Певица Таисия Повалий / социальная сеть Instagram
Ребята! Сегодня чумовой день! Сначала в доме возмутилась кофеварка, просто потекла и перестала варить кофе. Собрали, поставили Игорю в машину, договорились с мастером. Все, думаю, надо техосмотр кофеварки, время. Но, каково было мое удивление, когда ворота гаража не открылись, и Игорь не смог выехать из дома! Гаражные ворота хотят обновлений! О Боги, и тут моя нога! Прошлое хватает меня за ноги,– написала исполнительница под снимком.
Напомним,