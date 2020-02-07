Таисия Повалий взорвала Сеть новый клипом: латекс, обтягивающее мини, глубокое декольте
7 февраля 2020 16:30
Певица Таисия Повалий
пресс-служба
Буквально вчера Таисия Повалий презентовала песню «Дай мені любов», а уже сегодня певица решила презентовать яркую и зажигательную видеоработу на песню.
Читайте также«Была подружкой невесты»: Журналисты раскрыли имя новой возлюбленной Владимира ОстапчукаПесня «Дай мені любов» восхитила поклонников певицы, и они с нетерпением стали ждать выход клипа. Таисия Повалий растаяв от такого количества комплиментов в ее адрес решила не затягивать с заветной датой премьеры – 14 февраля, а уже сегодня делает своим поклонникам подарок и презентует на своем официальном YouTube канале видеоработу.
Певица Таисия Повалий / пресс-служба
Я здесь живая, я в движении, и я иду вперед. Эта работа не вызов для рынка, но эта работа вызов для меня и моих слушателей, которые привыкли ко мне другой, – комментирует выход клипа Таисия Повалий. – Здесь же я раскрываюсь и призываю собой, своими песнями и музыкой радоваться каждому дню, любить себя и действовать!
Премьера альбома «Ейфорiя» состоится 21 февраля.
Напомним,
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