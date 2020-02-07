Таисия Повалий взорвала Сеть новый клипом: латекс, обтягивающее мини, глубокое декольте

7 февраля 2020 16:30 Юлия Крутиева
Таисия Повалий взорвала Сеть новый клипом: латекс, обтягивающее мини, глубокое декольте
Певица Таисия Повалий
пресс-служба

Буквально вчера Таисия Повалий презентовала песню «Дай мені любов», а уже сегодня певица решила презентовать яркую и зажигательную видеоработу на песню.

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Песня «Дай мені любов» восхитила поклонников певицы, и они с нетерпением стали ждать выход клипа. Таисия Повалий растаяв от такого количества комплиментов в ее адрес решила не затягивать с заветной датой премьеры – 14 февраля, а уже сегодня делает своим поклонникам подарок и презентует на своем официальном YouTube канале видеоработу. 

Певица Таисия Повалий / пресс-служба
Латекс, обтягивающее мини, глубокое декольте, открытые ноги – Таисия Повалий зажгла по полной в своем клипе. Такой поклонники певицу еще не видели.

Я здесь живая, я в движении, и я иду вперед. Эта работа не вызов для рынка, но эта работа вызов для меня и моих слушателей, которые привыкли ко мне другой, – комментирует выход клипа Таисия Повалий. – Здесь же я раскрываюсь и призываю собой, своими песнями и музыкой радоваться каждому дню, любить себя и действовать!

Премьера альбома «Ейфорiя» состоится 21 февраля.

Напомним,

 

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