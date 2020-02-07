Дмитрий Дикусар шокировал откровением об употреблении наркотиков: «В моей жизни было место кокаину»

7 февраля 2020 16:00 Юлия Крутиева
Дмитрий Дикусар шокировал откровением об употреблении наркотиков: «В моей жизни было место кокаину»
Хореограф Дмитрий Дикусар
instagram.com/dikusar_dmitriy

О пагубных привычках, которые появляются у знаменитостей, готов рассказать не каждый.

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Известный хореограф Дмитрий Дикусар сделал сенсационное признание в программе «Зірковий шлях» в рубрике «Кава з перцем» на канале «Украина». Он откровенно рассказал о своем личном опыте употребления наркотиков. 

Однажды в моей жизни было место кокаину. Это произошло в другой стране и очень давно. И я, честно говоря, ничего не почувствовал. Так как я сын медиков, то очень хорошо разбираюсь в психотропных препаратах. Я понимаю, что есть наркотики, от которых вы потом уже не можете отказаться. Это горе для миллионов людей по всей планете. И надо четко понимать, что вы делаете, зачем и почему это может быть опасно. То есть взвесить все за и против, – объяснил на канале «Украина» Дмитрий Дикусар. – Важно расширять сознание или оставаться в зоне комфорта и безопасности. Каждый должен думать своей головой.

Дмитрий Дикусар / пресс-служба канала Украина
Много лет назад известный хореограф испытал почти наркотические ощущения, когда оказался в паре с Ириной Билык на танцевальном шоу.

Признаюсь честно: когда я становился в пару с Ириной Билык, то мне казалось, что все вокруг словно не от мира сего. И я думал, что это происходит за счет каких-то веществ, – признался Дмитрий Дикусар «Зірковому шляху». – Я думал, что это кокаин, а потом выяснилось – ничего подобного. Она просто сама по себе такая необыкновенна.

Напомним,

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