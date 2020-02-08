Жена Дмитрия Ступки о закомплексованности женщин: «Если мальчик не вырос, вы его не вырастите»

8 февраля 2020 14:00 Катерина Даниленко
Жена Дмитрия Ступки о закомплексованности женщин: «Если мальчик не вырос, вы его не вырастите»
Актер Дмитрий Ступка с женой Полиной Логуновой
социальная сеть Instagram

Фотомодель подразнила Сеть горячим кадром.

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Жена Дмитрия Ступки Полина Логунова «отличилась» откровенной публикацией. В своем Instagram телеведущая порассуждала на тему женской закомплексованности и неуверенности в себе.

Фитнес-блогер попыталась объяснить женщинам, что менять себя из-за прихотей мужчины ‒ это неправильно. Какой бы не была любовь или привязанность нужно уметь быть собой и делать все для своего роста и блага, не унижаясь перед другими.

«Может я что-то не так делаю?», «Может губы не на столько большие?», «Он сказал ‒ хочет большую грудь», «Может я не достаточно худая?», «Может я плохо готовлю?», «Может плоха в сексе?», «Может у меня цвет волос не тот?»… Значит так! Если мальчик не вырос, вы его не вырастите,
‒ начала философствовать Логунова.

Знаменитость уверена, что эгоизм мужчины ‒ его проблема, не нужно переносить ее на себя. Каждый уверенный в себе и любящий мужчина будет радоваться успехам своей половинки и всячески поддерживать ее.

Параллельно с вами живет человек и если этот человек сам не хочет расти, вы его не вырастите, если решите плакать и страдать, то начните плакать и страдать, а потом спросите у себя «как это мне поможет?!», если вы сама счастливая в мире, который создаёте сами, то он либо смоется бурными волнами, либо догребёт до вашего уровня и даже может стать выше, ну и спасибо, приятно же. А вот если не дано мальчику, облизанному мамиными пельменями, быть мужиком, то не надо толкать в рот ложку, все равно срыгнёт,
‒ написала модель.

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Красноречивый пост звезда подкрепила горячим снимком с бассейна, отметив, что выглядеть красиво и сексуально для себя ‒ лучшее решение.

Напомним,

 

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