Неужели развод? Джастин Тимберлейк после публичной «измены» посетил с супругой адвоката по разводам

Похоже, одна из самых красивых пар Голливуда на гране расставания.

Певец Джастин Тимберлейк с женой Джессикой Бил переживают не самый простой период в отношениях. На днях молодые люди встретились с адвокатом по разводам.

Неладное в семье началось еще несколько месяцев назад, когда западные СМИ застукали Джастина в кафе с его партнершей по фильму «Палмер» Алишией Уэйнрайт. Казалось бы, ничего страшного не случилось, однако актер был без обручального кольца и поглаживал девушку за руку. Горячие снимки тут же разлетелись в Сети.

Артист не стал отмалчиваться и тут же публично извинился перед женой. Однако с тех пор их семейные отношения дали трещину. Пара начала посещать семейного психолога, чтобы спасти семью. Кажется, эта затея не увенчалась успехом.

Джастин и Джессика собираются развестись. Они пытались исправить ситуацию, но отношения между ними все еще ужасно напряженные,

‒ сообщают инсайдеры.

Напомним,