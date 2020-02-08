Неужели развод? Джастин Тимберлейк после публичной «измены» посетил с супругой адвоката по разводам

8 февраля 2020 11:00 Катерина Даниленко
Неужели развод? Джастин Тимберлейк после публичной «измены» посетил с супругой адвоката по разводам
Певец Джастин Тимберлейк
социальная сеть Instagram

Похоже, одна из самых красивых пар Голливуда на гране расставания.

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Певец Джастин Тимберлейк с женой Джессикой Бил переживают не самый простой период в отношениях. На днях молодые люди встретились с адвокатом по разводам.

Неладное в семье началось еще несколько месяцев назад, когда западные СМИ застукали Джастина в кафе с его партнершей по фильму «Палмер» Алишией Уэйнрайт. Казалось бы, ничего страшного не случилось, однако актер был без обручального кольца и поглаживал девушку за руку. Горячие снимки тут же разлетелись в Сети.

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Артист не стал отмалчиваться и тут же публично извинился перед женой. Однако с тех пор их семейные отношения дали трещину. Пара начала посещать семейного психолога, чтобы спасти семью. Кажется, эта затея не увенчалась успехом.

Джастин и Джессика собираются развестись. Они пытались исправить ситуацию, но отношения между ними все еще ужасно напряженные,
‒ сообщают инсайдеры.

Напомним,

Певец Джастин Тимберлейк с женой Джессикой Бил / социальная сеть Instagram
 

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