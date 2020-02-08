Неужели развод? Джастин Тимберлейк после публичной «измены» посетил с супругой адвоката по разводам
Похоже, одна из самых красивых пар Голливуда на гране расставания.
Неладное в семье началось еще несколько месяцев назад, когда западные СМИ застукали Джастина в кафе с его партнершей по фильму «Палмер» Алишией Уэйнрайт. Казалось бы, ничего страшного не случилось, однако актер был без обручального кольца и поглаживал девушку за руку. Горячие снимки тут же разлетелись в Сети.
Джастин и Джессика собираются развестись. Они пытались исправить ситуацию, но отношения между ними все еще ужасно напряженные,‒ сообщают инсайдеры.
Напомним,
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