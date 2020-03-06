Звездные мужчины канала «Украина» поздравили женщин с праздником весны

6 марта 2020 16:40 Александр Кива
Звездные мужчины канала «Украина» поздравили женщин с праздником весны
Ведущий Виталий Школьный

Ведущие канала «Украина» поздравили всех представительниц прекрасного пола с главным праздником весны, красоты и женственности - 8 марта.

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В праздничном видео ведущие Олег Панюта, Максим Сикора, Виталий Школьный, Ярослав Куц, Тимур Асланов, Григорий Герман и Тимур Мирошниченко обратились ко всем женщинам страны и выразили им свои искренние пожелания.

Олег Панюта, ведущий информационно-аналитического еженедельника «Сегодня. Итоги с Олегом Панютой: «Дорогие женщины! 8 марта - это дополнительный повод сказать всем тем, кто для вас является родным, близким о своих чувствах, подарить искреннюю улыбку, хорошее настроение. И не обязательно только 8 марта. Делайте это каждый день».

Виталий Школьный, ведущий новостей «Сегодня»: «Зима выдалась теплой впервые за 140 лет. Но существует один день, когда всегда тепло и солнечно - это 8 марта. День весны, радости и всего хорошего. Будьте здоровы всегда».

Ярослав Куц, ведущий программы «Контролер»: «Девушки, красавицы, женщины, наша лучшая половина этого человечества, я вас поздравляю с этим прекрасным праздником. Я желаю вам здоровья, вдохновения, неистового счастья, любви и красоты во всем».

Максим Сикора, ведущий новостей «Сегодня»: «С наступающим вас праздником весны - 8 марта. Это прекрасный мужской праздник. Так, ну, конечно, женский по содержанию, но по форме, все же, мужской. Я хочу всем вам пожелать, чтобы мужчины, которые вас окружают, это понимали и всегда вас искренне любили».

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