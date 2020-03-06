Касл: канал НЛО TV рассекретил дату премьеры сериала

6 марта 2020 15:13 Александр Кива
Касл: канал НЛО TV рассекретил дату премьеры сериала
Касл: канал НЛО TV рассекретил дату премьеры сериала
кадр из программы

Пока все готовятся к празднику и выходным, НЛО TV подготовил для зрителей еще один сюрприз.

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С 9 марта в 18:00 в эфире канала стартует детективный сериал «Касл».

«Вслед за «Теорией большого взрыва» решили порадовать аудиторию еще одним классным американским сериалом. Хотя в основе «Касла» – детективная история, он снят с юмором, поэтому должен понравиться нашим зрителям», – директор телеканала НЛО TV Иван Букреев.

Касл – американский комедийно-драматический сериал. По сюжету, в ходе расследования убийства детектив Кейт Беккет (Стана Катич) замечает сходство места преступления с изображенными в детективах известного писателя Ричарда Касла (Натан Филлион). Касл становится подозреваемым, однако при дальнейшем рассмотрении дела он оказывается не причастен. Имея дружеские отношения с мэром и другими влиятельными людьми города, Касл напрашивается присутствовать на всех расследованиях, которые будет проводить детектив Беккет, пока не соберет материал для своей будущей книги.

В эфире НЛО TV «Касл» будет выходить с понедельника по субботу в 18:00.

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