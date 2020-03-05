Суперматч: что известно о новом футбольном трэвел-шоу на НЛО TV
Пора весенних премьер продолжается! 15 марта в эфире телеканала НЛО TV появится новое тревел-шоу – «Суперматч».
Мы давно производим тревел-шоу и уже экспериментировали с показом футбола на НЛО TV, когда комментатором был Евгений Янович (вместе с Романом Тимощуком, каналы «Футбол 1/2/3»). В этот раз мы очень сбалансировано объединили футбол с путешествиями, и я уверен, что проект привлечет внимание не только фанатов, но и всех, кто любит приключения, новые эмоции и интересную информацию,– директор телеканала НЛО TV Иван Букреев.
Мы разработали формат «Суперматча», чтобы показать на своем примере, что можно провести очень крутой, яркий, наполненный впечатлениями уикенд, имея только биометрический паспорт и несколько сотен евро в кармане. Иногда остаться дома на выходные может стоить дороже!
Наш проект – это, в определенной степени, социальный эксперимент. Ведь еще одна важная его цель – показать украинским болельщикам, что не всегда обязательно быть фаном клубов «Манчестер Юнайтед», «Милан» или «Реал Мадрид», чтобы иметь болельщицкую культуру, традиции, реализовываться в ярких перформансах, поддерживая свою команду.
Это также проект о людях. Несмотря на то, откуда именно «Суперматч» привозит очередной эпизод – из Милана, Барселоны, Рима, Праги или со Сплита – в каждом выпуске будут не только путешествия и спорт, но и яркие жизненные истории, которыми мы поделимся и которые точно не оставят равнодушными зрителей,– рассказывает Павел.
Мне очень приятно быть причастным к этому проекту, ведь «Суперматч» – это первое футбольное тревел-шоу в Украине. В каждом выпуске у нас есть небольшой конфликт, поскольку мы с Пашей болеем за разные клубы, это создает дополнительный нерв. И самое главное – мы передаем настоящую атмосферу «изнутри», со стадиона, а также непосредственно общаемся с болельщиками, рисуем с ними баннеры, посещаем их союзы. Хотим максимально точно поделиться этими эмоциями, чтобы зрители так же по-настоящему все почувствовали даже по ту сторону экрана,– делится Евгений.
В эфире телеканала НЛО TV «Суперматч» появится 15 марта и будет выходить каждое воскресенье в 10:00. Также программу можно посмотреть на телеканале «Футбол 1» с 14 марта по субботам в 10:25.
Напомним,