Суперматч: что известно о новом футбольном трэвел-шоу на НЛО TV

Пора весенних премьер продолжается! 15 марта в эфире телеканала НЛО TV появится новое тревел-шоу – «Суперматч».

Это эмоциональное и драйвовое околофутбольное тревел-шоу, выходящее за рамки чисто футбольной аудитории. Ведущие – вице-чемпион мира по ралли, журналист Павел Черепин и актер шоу «Мамахохотала» на НЛО TV Евгений Янович – посещают интересные мировые футбольные дерби, показывают туристическую привлекательность и доступность городов, делятся лайфхаками и эксклюзивными историями, посещают стадионы, футбольные музеи и бары. Стамбул, Милан Барселона, Рим, Тбилиси, Порту, Сплит, Марсель, Дортмунд, Прага – зрители смогут получить незабываемые эмоции, повторив путь ведущих на один из мировых футбольных суперматчей.

Мы давно производим тревел-шоу и уже экспериментировали с показом футбола на НЛО TV, когда комментатором был Евгений Янович (вместе с Романом Тимощуком, каналы «Футбол 1/2/3»). В этот раз мы очень сбалансировано объединили футбол с путешествиями, и я уверен, что проект привлечет внимание не только фанатов, но и всех, кто любит приключения, новые эмоции и интересную информацию,

– директор телеканала НЛО TV Иван Букреев.

Футбольное тревел-шоу «Суперматч» – с 15 марта на НЛО TV / пресс-служба

Ведущий Павел Черепин – профессиональный телевизионщик с образованием филолога, вице-чемпион мира по ралли. Он объездил весь мир, побывал на пяти континентах, развивал скорость более 300 км в час. В футболе ценит креативность и интеллект.

Мы разработали формат «Суперматча», чтобы показать на своем примере, что можно провести очень крутой, яркий, наполненный впечатлениями уикенд, имея только биометрический паспорт и несколько сотен евро в кармане. Иногда остаться дома на выходные может стоить дороже!

Наш проект – это, в определенной степени, социальный эксперимент. Ведь еще одна важная его цель – показать украинским болельщикам, что не всегда обязательно быть фаном клубов «Манчестер Юнайтед», «Милан» или «Реал Мадрид», чтобы иметь болельщицкую культуру, традиции, реализовываться в ярких перформансах, поддерживая свою команду.

Это также проект о людях. Несмотря на то, откуда именно «Суперматч» привозит очередной эпизод – из Милана, Барселоны, Рима, Праги или со Сплита – в каждом выпуске будут не только путешествия и спорт, но и яркие жизненные истории, которыми мы поделимся и которые точно не оставят равнодушными зрителей,

– рассказывает Павел.

Футбольное тревел-шоу «Суперматч» – с 15 марта на НЛО TV / пресс-служба

Ведущий Евгений Янович – профессиональный актер с образованием айтишника, объездил всю Житомирскую область, бежал из родного города в столицу со скоростью, которая превышала Пашину втрое. В футболе ценит эмоции.

Мне очень приятно быть причастным к этому проекту, ведь «Суперматч» – это первое футбольное тревел-шоу в Украине. В каждом выпуске у нас есть небольшой конфликт, поскольку мы с Пашей болеем за разные клубы, это создает дополнительный нерв. И самое главное – мы передаем настоящую атмосферу «изнутри», со стадиона, а также непосредственно общаемся с болельщиками, рисуем с ними баннеры, посещаем их союзы. Хотим максимально точно поделиться этими эмоциями, чтобы зрители так же по-настоящему все почувствовали даже по ту сторону экрана,

– делится Евгений.

В эфире телеканала НЛО TV «Суперматч» появится 15 марта и будет выходить каждое воскресенье в 10:00. Также программу можно посмотреть на телеканале «Футбол 1» с 14 марта по субботам в 10:25.

Напомним,