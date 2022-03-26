В день нашої перемоги я…: Григорій Герман розповів про грандіозні плани після війни

Ведучий програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна» Григорій Герман у своїх соціальних мережах виклав відео, в якому поділився неймовірними планами, які втілить у день перемоги України в цій жорстокій війні.

Григорій Герман відомий українцям не лише як ведучий ранкової програми на каналі «Україна», а й як кулінарний експерт, який постійно ділиться оригінальними рецептами. Тож у день перемоги України телезірка об’єднає свої таланти і проведе цілий день серед людей.

День нашої перемоги я розпочну в ефірі студії «Ранку з Україною». Після цього приготую величезну купу сендвічів, чаю та кави, зберу всіх наших друзів з родинами, з дітьми і вийдемо до найбільшого прапора України в Києві – на Лівому березі біля Батьківщини-Матері. Пригощатимемо всіх людей смаколиками і спостерігатимемо за мирним Лівим берегом, а навколо бігатимуть діти і так буде до самого вечора», – поділився ведучий каналу «Україна» Григорій Герман.

Зараз канал «Україна» працює в форматі «Єдині новини» і допомагає тримати інформаційний фронт.