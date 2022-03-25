Світлана Лобода за місяць повномасштабної війни публічно висловила свою позицію
24 лютого росія напала на Україну. Вже місяць наша рідна країна дає гідну відсіч ворогу.
Співачка Світлана Лобода неодноразово закликала зупинити війну в Україні, але не називала, до кого звертається, хто пішов війною на нашу Батьківщину. Не дивлячись на те, що вона допомогала гуманітаркою, Світлана потрапила у перелік небажаних зірок в Україні.
Тільки за місяць повномасштабної війни Лобода публічно висловила свою позицію. Вона подякувала ЗСУ та українському народу. Також Світлана зазначила, що її тато, бабуся та інші родичі залишаються в селі під Києвом, та розповіла, що її рідний Ірпінь зруйнований.
Сегодня ровно месяц, как это страшное слово «война» вошло в нашу жизнь, в жизнь каждого украинца. Сегодня ровно месяц, как российские войска вторглись на территорию Украины. Тысячи убитых, ни в чем невинных людей, десятки тысяч раненых. Разрушены наши родные города и жизни, погибло ужасающее количество детей. Это не дурной сон и не сценарий в жанре антиутопии - это реальность, с которой невозможно смириться. Украинские воины, простые люди, каждый, кто грудью стоит за Украину каждый день, ценою собственных жизней, доказывает, что Украина не сдастся никогда и ее не сломить ни одной армии в мире! Низкий поклон нашим воинам, нашему народу и нашей Земле! Мои родственники, папа, бабушка, до сих пор под Киевом в селе. Наш родной Ирпень разрушен. Пишу и слёзы невозможно остановить. Самым большим физическим злом является смерть. Самым большим моральным злом является война. Каким бы пугающим не было наше сегодня, Мир – это наше завтра!
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