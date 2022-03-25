Світлана Лобода за місяць повномасштабної війни публічно висловила свою позицію

25 марта 2022 16:48 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Світлана Лобода за місяць повномасштабної війни публічно висловила свою позицію
Співачка Світлана Лобода
instagram.com/lobodaofficial

24 лютого росія напала на Україну. Вже місяць наша рідна країна дає гідну відсіч ворогу.

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Багато світових зірок підтримали Україну фінансово, а також допомагають правдиво висвітлювати на весь світ події страшної війни. На жаль, деякі артисти з українським громадянством з першого дня війни публічно не висловили свою позицію відносно нападу росії.

Співачка Світлана Лобода неодноразово закликала зупинити війну в Україні, але не називала, до кого звертається, хто пішов війною на нашу Батьківщину. Не дивлячись на те, що вона допомогала гуманітаркою, Світлана потрапила у перелік небажаних зірок в Україні.

Тільки за місяць повномасштабної війни Лобода публічно висловила свою позицію. Вона подякувала ЗСУ та українському народу. Також Світлана зазначила, що її тато, бабуся та інші родичі залишаються в селі під Києвом, та розповіла, що її рідний Ірпінь зруйнований.

Сегодня ровно месяц, как это страшное слово «война» вошло в нашу жизнь, в жизнь каждого украинца. Сегодня ровно месяц, как российские войска вторглись на территорию Украины. Тысячи убитых, ни в чем невинных людей, десятки тысяч раненых. Разрушены наши родные города и жизни, погибло ужасающее количество детей. Это не дурной сон и не сценарий в жанре антиутопии - это реальность, с которой невозможно смириться. Украинские воины, простые люди, каждый, кто грудью стоит за Украину каждый день, ценою собственных жизней, доказывает, что Украина не сдастся никогда и ее не сломить ни одной армии в мире! Низкий поклон нашим воинам, нашему народу и нашей Земле! Мои родственники, папа, бабушка, до сих пор под Киевом в селе. Наш родной Ирпень разрушен. Пишу и слёзы невозможно остановить. Самым большим физическим злом является смерть. Самым большим моральным злом является война. Каким бы пугающим не было наше сегодня, Мир – это наше завтра!

Нагадаємо,

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