Тімур Мірошниченко: Організатори Євробачення дбають про свою репутацію

Сьогодні відбудеться фінал Євробачення 2022. Ведучий 1+1 та офіційний коментатор пісенного конкурсу Тімур Мірошниченко в інтерв'ю TV.UA розповів, за кого вболіває він та його дружина Інна.

Читайте такжеЄвробачення-2022: хто пройшов у фінал з другого півфіналу від 12.05.2022 Євробачення. Все відслідковуєш та все знаєш. Коли-небудь ставив гроші на переможця? Чи може друзі з тобою радяться, коли хочуть зробити ставку?

Ні, ніколи не ставив гроші. Я доволі азартна людина, тому можу поставити всі гроші, які в мене є. А з тим, як я «вмію» визначати переможця, то нічого з того не вийде. Друзі зі мною не радяться, тому що ті композиції, які подобаються мені, вони або взагалі не виходять до фіналу, або займають далеко не топові місця. Тому, зі мною радитися точно не потрібно. Хоча саме переможців, все ж таки, я визначаю. Але букмекери теж це роблять не гірше за мене. Хоча теж іноді помиляються.

Деякі писали у соцмережах, що цього року Україні варто було відмовитися від Євробачення – начебто не на часі. Що ти на це скажеш?

Я вважаю, що навпаки – цього року важливо як ніколи, щоб Україна брала участь у Євробаченні. Просто пригадайте кадри першого півфіналу – скільки українських прапорів у залі Паласпорт Олімпіко! А скільки артистів виходять на сцену із синьо-жовтими кольорами! Або в грін-румі чекають з українськими прапорами, тримаючи у іншій руці прапор своєї країни. Або коли ці артисти стоять із українською символікою під час прес-конференцій чи інтерв’ю. Якби нас там не було, про українців взагалі на Євробаченні ніхто би не говорив. А нам цього року дуже важливо бути там. І хлопці молодці, що вирішили все ж таки поїхати. Kalush Orchestra просто своєю присутністю на Євробаченні не дають зникнути з порядку денного українське питання в світовому просторі.

Я доволі азартна людина, тому можу поставити всі гроші, які в мене є.

Розкажи про своїх фаворитів цього року. Кого б ти виділив?

Звісно, Україна мій фаворит номер один. Але оскілки ми не можемо голосувати за свою країну (принаймні в середині країни), тоді назву тих, хто мені подобається. Цього року в моєму імпровізованому топі Великобританія, Іспанія, Італія. Це рідкість, коли в мій топ потрапляють представники з країн-засновників. Гадаю, вони будуть у топі і у фіналі Євробачення, тому що у них прекрасні пісні і номери. Туди я б ще додав Португалію, але це якраз той випадок, коли мій фаворит точно не буде на високій позиції. Мені до снаги Литва саме в живому виконанні. Ще дуже подобається Греція.

Фото, де ти коментуєш півфінал Євробачення, облетіло багато спільнот і привернуло увагу небайдужих. Скажи, це перший раз, коли ти коментуєш не з коментаторської кабіни? І як тобі там було?

За 17 років мої коментаторські на Євробаченні були невеличкими збірними конструкціями розміром метр на метр, де в тебе є переднє скло, дірка в стелі для вентиляції, два монітори, пульт стіл і стілець. Одного разу в Сербії у 2008-му коментаторські кабіни зробили у віп-ложах. Тоді моя коментаторська була оснащена душовою кімнатою, кухнею, нормальним кондиціюванням. Там можна було розмістити ще з десяток людей. Але таке було лише раз. Здебільшого це такі коробочки метр на метр. А от у бомбосховищі – це в мене вперше, і, я сподіваюсь, в останнє. І дійсно, фото коментаторської з бомбосховища розлетілися по всьому світу. За останні декілька днів я роздав щонайменше 30 інтерв’ю провідним телеканалам Європи: Британії, Ірландії, Німеччини, Італії, Іспанії, Албанії, Польщі тощо. Це викликало неабиякий подив у європейців. Мені здається, це важливо – показувати їм і говорити «от, дивіться, ми, українці, можемо працювати у будь-яких умовах. У нас війна, ми продовжуємо боронити свою країну, продовжуємо працювати щоб там не було».

Коментував Євробачення-2022 з бомбосховища.

Ми знаємо, що зараз за кордоном, у Німеччині, твоя дружина Інна з дітьми. За кого вболіває вона?

Інна так само як і я завжди вболіває за Україну. Зараз у Німеччині вона згуртувала навколо себе кілька десятків людей (а серед них не тільки українці, а й місцеві німці та інші європейці), які в суботу будуть голосувати саме за Україну.

Під час першого півфіналу був помічений Кіркоров у віп-ложі, хоча Росію відсторонили цього річ від участі у конкурсі. Що ти про це думаєш?

Наскільки мені відомо, його все ж таки не пустили до віп-ложі, як би він там не хизувався, що його особисто запросили організатори. Звісно, Кіркоров не остання людина на Євробаченні, кожного року туди їздить, є багато друзів, і, очевидно, хтось з них пообіцяв йому, що пропустять. В результаті його не пропустили і це теж яскравий сигнал, що організатори дбають про свою репутацію. А те, що Кіркоров туди потрапив – таргани усюди пролізуть.