єПитання 3 сезон 6 випуск від 07.10.2024 дивитися онлайн
31 січня 2025 20:29
єПитання 3 сезон 6 випуск від 07.10.2024 дивитися онлайн
Пресслужба Нового каналу
7 жовтня на Новому каналі і на сайті TV.UA в етер вийшов 7 випуск шоу єПитання 3 сезон. 7 випуск проєкту єПитання 3 сезон від 07.10.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
єПитання 3 сезон: за перемогу в змаганні боротимуться сім'я Володимира Шумка, – до складу якої увійшли дружина Аня, теща Людмила Іванівна та двоюрідна сестра Інна, – та сім'я Тімура Мірошниченко, до складу якої увійшли його дружина Інна, тесть Юрій і теща Тома. На них чекає п’ять раундів та фінальне завдання. Кому вдасться здобути перемогу? Дивіться онлайн шоу єПитання 3 сезон 7 випуск від 07.10.2024.
7 випуск шоу єПитання 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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