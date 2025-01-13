«Мамо, ваш вихід!»: Новий канал готує прем'єру нового реаліті

13 січня 2025 17:20 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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«Мамо, ваш вихід!»: Новий канал готує прем'єру нового реаліті
«Мамо, ваш вихід!»: Новий канал готує прем'єру нового реаліті
Пресслужба Нового каналу

Ведучим нового реаліті «Мамо, ваш вихід!» став блогер Андрій Черепущак. Прем’єру проекту Новий канал покаже навесні 2025-го.

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Чи можуть свекруха та невістка бути подругами, чи їхні стосунки це завжди боротьба? Новий канал готує прем'єру реаліті «Мамо, ваш вихід!», де свекрухи та невістки об’єднаються в команди та змагатимуться за звання найкращої пари. Чи вдасться учасницям знайти спільну мову, подолати розбіжності у стосунках та довести, що саме вони заслуговують на перемогу? 

Формат стосунків у сучасних українських родинах значно відрізняється від класичної «Кайдашевої сім’ї». Молоді подружжя переважно живуть окремо від батьків, а ті не надто втручаються в життя дітей, – говорить Вікторія Вишнякова, керівниця студії Star Light Media Production, яка знімає реаліті «Мамо, ваш вихід!» – Але війна змінила все, і стосунки в родинах теж. Багатьом сім’ям довелося полишити свої оселі, переїхати в інші регіони, а то й країни, і жити разом із родичами. Подружні пари, їхні діти, батьки, дідусі та бабусі з обох сторін – усі опинилися під одним дахом! Ми постійно чули історії від знайомих дівчат, як їм доводиться перебудовувати стосунки зі свекрухами. Когось цей досвід зробив ближчими, а хтось вщент розсварився. Якісь історії були унікальними. Але головне, всі ми в них впізнавали себе та свої родини, і зрозуміли – треба запускати проект.

«Мамо, ваш вихід!»: Новий канал готує прем'єру нового реаліті / Пресслужба Нового каналу

Ведучим реаліті «Мамо, ваш вихід» став блогер Андрій Черепущак, відомий як Галицька Діва. Ще на початку війни Андрій почав знімати пародійні скетчі. Жартівливий контент сподобався користувачам – зараз Галицька Діва збирає мільйони переглядів. Причина успіху доволі проста: Андрій не лише підтримує українок у складні часи, а й намагається піднімати всім настрій. Недарма його називають амбасадором усмішок. А його фраза «Йдемо жити те життя» вже стала легендарною.

Ну що, дорогі куниці, починаємо рік з неймовірних новин: я став ведучим Нового каналу! – всміхається ведучий раліті «Мамо, ваш вихід!» Андрій Черепущак. – Враження від зйомок неймовірні! На майданчику чудова атмосфера, працює професійна, крута та весела команда. І наші невістки та свекрухи – це щось! Кожна зі своїм настроєм, кожна хороша по-своєму (сміється). Наприклад, у моїй родині в мами з бабусею по лінії тата були добрі стосунки, обходилося без чвар чи дивних історій, або, можливо, я їх не бачив. Тому мені в рази веселіше й цікавіше знайомитися з героїнями реаліті, щоб подивитись, як люди живуть. А повірте мені, живуть вони дуже весело! Тому обов’язково дивіться наш проект «Мамо, ваш вихід!» Буде крутезно!

Блогер Андрій Черепущак / Пресслужба Нового каналу

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Щотижня глядачі спостерігатимуть за чотирма парами свекрух та невісток. По черзі всі свекрухи ходитимуть до невісток на ревізію. І кожна постане перед вибором: захищати невістку перед конкурентками задля виграшу в проекті чи дати волю емоціям. Охочих взяти участь у реаліті було дуже багато.

Деяких учасниць ми запрошували самі, наприклад, свекрух із невістками, які ведуть спільні сторінки в соцмережах і публікують контент саме про стосунки між ними. Також у проекті взяли участь кілька відомих блогерів. Зазвичай вони не публікують у соцмережах своїх батьків чи свекрів, тому для глядачів це унікальний шанс побачити особливу сторону життя улюблених інфлюенсерів. Нам і самим було дуже цікаво, – говорить керівниця проекту Юля Седлєцка. – Навряд чи хтось із підписників уявляє, що мама блогера-мільйонника може жити в тісній однокімнатній квартирі-хрущівці разом із бабусею. Чи що свекруха відомої зірки реаліті вирощує свиней, ще й свою гламурну невістку схиляє до догляду за господарством!

Нагадаємо, 

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новини особисте життя зірок Новий канал телешоу 2025 Мамо ваш вихід Андрій Черепущак

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