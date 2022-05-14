Євробачення-2022 фінал: дивитись онлайн-трансляцію від 14.05.2022
14 мая 2022 10:00
Юлия Туренко
Євробачення-2022 фінал: дивитись онлайн-трансляцію від 14.05.2022
instagram.com/krystianochman
14 травня відбудеться фінал грандіозного міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2022.
14 травня в ефірі телеканалу UA: КУЛЬТУРА ми побачимо фінал 66-го пісенного конкурсу Євробачення
. У фіналі на сцену вийдуть представники 25 країн: Швейцарія, Вірменія, Ісландія, Литва, Португалія, Норвегія, Греція, Україна, Молдова, Нідерланди, Бельгія, Чехія, Азербайджан, Польща, Фінляндія, Естонія, Австралія, Швеція, Румунія, Сербія, і представники країн "Великої п'ятірки", засновників конкурсу, Велика Британія, Італія, Іспанія, Франція, Німеччина.
Представники України KALUSH ORCHESTRA виступатимуть під номером 12.
Онлайн-трансляцію фіналу конкурсу Євробачення-2022 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.