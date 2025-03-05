Тімур Мірошниченко пригадав найбільш дивний корпоратив

5 березня 2025 11:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Тімур Мірошниченко пригадав найбільш дивний корпоратив
Ведучий Тімур Мірошниченко
Пресслужба Нового каналу

За лаштунками зйомок шоу «єПитання» ведучий Тімур Мірошниченко розповів, чому на нього не реагували люди на святі.

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Курйозні історії від людей творчих професій – це завжди цікаво. А оскільки вони постійно мають справу з емоціями людей, то часто трапляються незабутні ситуації, які нагадують анекдоти чи байки. 

Історією про дивний корпоратив поділився топовий український ведучий та учасник першого випуску нового сезону шоу «єПитання» на Новому каналі Тімур Мірошниченко.

Це був корпоратив величезної фірми. З’їхалися працівники з усієї країни і цілий день мали засідання та конференції, а на вечір вже відпочинок. Мені сказали, що будуть дуже класні гості. Але щойно вони зайшли в зал, я почав сумніватися, – пригадує ведучий. – Усі були сумні, з опущеними головами. Ну точно щось не те. Вийшов на сцену з гучним «Добрий вечір», а реакції немає. Упродовж першого блоку ці люди абсолютно не звертали ні на що уваги, не казали жодних тостів, стояла суцільна тиша. В мене до такого імунітет, я був упевнений, що працюю класно. Але просто цікаво, що ж не так! І вже під кінець вечора дізнався, в чому була проблема. Виявляється, їх весь день сварив директор і влаштував розбір польотів. Тому їм було не до мене й не до свята. Але наприкінці мені сказали, що я був неперевершений (усміхається).

Ведучий Тімур Мірошниченко / Пресслужба Нового каналу

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Тімур у сфері ведення офлайн-заходів та телевізійних проєктів вже більше 20 років. Тож він точно встиг зрозуміти та відчути абсолютно всі тонкощі професії. І що ж найскладніше у роботі ведучого?

Найперше – в тебе елементарно немає часу поспати, – ділиться Мірошниченко. – А ще я, буває, приходжу до остеопата, й мене запитують: «Яка у вас проблема?» Відповідаю: «В мене стояча робота». Ти справді постійно на ногах. Навіть за лаштунками. Бо, наприклад, одягнув костюм і вже не сідаєш, щоб не пом’яти й не відпарювати повторно. Та не слід забувати, що все оцінюється в порівнянні з чимось. Якщо говорити про вчинки наших військових, то в мене несерйозна робота.

Нагадаємо, 

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