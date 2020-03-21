Катя Осадчая показала, как эффектно одевается на карантине: не совсем домашний
Пандемия коронавируса внесла коррективы в планы всех украинцев, в том числе и звезд.
Крайнее фото в ее микроблоге вызвало шквал обсуждений в Сети. Поклонники начали обсуждать внешний вид и наряд ведущей, ведь в домашнем она выглядит, как с обложки журнала.
Сьогодні, в всесвітній день щастя, бажаю вам радіти дрібницям, цінувати все, що маємо і бути щасливими, ви це на заслуговуєте. В нас черговий прекрасний сімейний день на карантині. Що сьогодні робили ви і що зробило вас щасливим?‒ подписала снимок телеведущая.
Напомним,