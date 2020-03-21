Катя Осадчая показала, как эффектно одевается на карантине: не совсем домашний

Пандемия коронавируса внесла коррективы в планы всех украинцев, в том числе и звезд.

Телеведущая Катя Осадчая все свободное время проводит с мужем и сыном на территории загородного дома. Но о своих поклонниках знаменитость не забывает. Она радует их новыми снимками в Instagram, проводит прямые эфиры и делится рассуждениями о сложившейся ситуации в мире.

Крайнее фото в ее микроблоге вызвало шквал обсуждений в Сети. Поклонники начали обсуждать внешний вид и наряд ведущей, ведь в домашнем она выглядит, как с обложки журнала.

Звезда позирует в удлиненном красном жакете и черных брюках клеш. Не обошлось и без фирменного аксессуара знаменитости ‒ необычной шляпки. От макияжа Катя в этот раз решила отказаться.

Сьогодні, в всесвітній день щастя, бажаю вам радіти дрібницям, цінувати все, що маємо і бути щасливими, ви це на заслуговуєте. В нас черговий прекрасний сімейний день на карантині. Що сьогодні робили ви і що зробило вас щасливим?

‒ подписала снимок телеведущая.

Напомним,