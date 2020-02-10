Катя Осадчая умилила Сеть фотографией сына Ивана: «Маленький Горбунов, копия»
О своем семейном счастье Осадчая и Горбунов впервые рассказали во всеуслышание в феврале 2017 года.
Своего наследника звездная пара все еще тщательно прячет от посторонних глаз. Лишь изредка Катя и Юрий радуют своих фолловеров фотографиями подросшего Вани.
Все снимки мальчика родители делают со спины или вполоборота. Но и этого публике хватает, чтобы уловить сходство Ивана с отцом.
Тому доказательство – недавний снимок малыша, которым Катя на днях поделилась в своем Инстаграм. В кадре мальчик позирует возле окна, стоя спиной к камере.
Коли слово «сніг», нарешті перейшло з фантазій в реальність,– пишет в комментариях под фото Осадчая.
«Фигурой в отца! Как говорится, гены это святое», «Фигура папина», «Копия папа, даже сзади», «Просто Юра в детстве», «Маленький Горбунов», «Он даже когда стоит, то сзади похож на папу», – пишут фолловеры.
Напомним,