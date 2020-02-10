Катя Осадчая умилила Сеть фотографией сына Ивана: «Маленький Горбунов, копия»

10 февраля 2020 15:00 Юлия Крутиева
Катя Осадчая умилила Сеть фотографией сына Ивана: «Маленький Горбунов, копия»
Телеведущий Юрий Горбунов и Катя Осадчая
instagram.com/kosadcha

О своем семейном счастье Осадчая и Горбунов впервые рассказали во всеуслышание в феврале 2017 года.

Читайте также«Почему мне не любить Викторию»: Дмитрий Дикусар рассказал о романе со звездой «Дизель Шоу»
В тот период Катерина Осадчая и Юрий Горбунов не только сыграла свадьбу, но и стали родителями. У пары родился замечательный сын, которого они назвали Иваном. 

Своего наследника звездная пара все еще тщательно прячет от посторонних глаз. Лишь изредка Катя и Юрий радуют своих фолловеров фотографиями подросшего Вани.

Все снимки мальчика родители делают со спины или вполоборота. Но и этого публике хватает, чтобы уловить сходство Ивана с отцом. 

Тому доказательство – недавний снимок малыша, которым Катя на днях поделилась в своем Инстаграм. В кадре мальчик позирует возле окна, стоя спиной к камере. 

Сын Кати Осадчей и Юрия Горбунова - Иван / instagram.com/kosadcha

Коли слово «сніг», нарешті перейшло з фантазій в реальність,
– пишет в комментариях под фото Осадчая. 

Читайте такжеЭксы: как сейчас живут бывшие участники реалити – свадьбы, пополнения, расставания
После этого подписчики телеведущей в один голос отметили в комментариях, что подросший Иван перенял себе фигуру отца.

«Фигурой в отца! Как говорится, гены это святое», «Фигура папина», «Копия папа, даже сзади», «Просто Юра в детстве», «Маленький Горбунов», «Он даже когда стоит, то сзади похож на папу», – пишут фолловеры.

Напомним, 

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд Катя Осадчая Юрий Горбунов социальные сети фото новости

Материалы по теме

Жена звезды «Сумерек» потеряла ребенка на шестом месяце беременности
Новости

Жена звезды «Сумерек» потеряла ребенка на шестом месяце беременности
«Мама, прости»: 20-летний сын Синди Кроуфорд шокировал публику своим поступком
Новости

«Мама, прости»: 20-летний сын Синди Кроуфорд шокировал публику своим поступком
ТОП-3 главные ошибки при борьбе с гриппом
ЗОЖ

ТОП-3 главные ошибки при борьбе с гриппом
«Маленький Горбунов, копия»: Катя Осадчая умилила Сеть фотографией сына Ивана
Новости

«Маленький Горбунов, копия»: Катя Осадчая умилила Сеть фотографией сына Ивана

Популярное на сайте

Победители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии: принцесса-невеста

Победители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии: принцесса-невеста
Найгірша подруга: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 03.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 03.02.2020)
Крепостная 3 сезон: Алексея Косача не будет!

Крепостная 3 сезон: Алексея Косача не будет!
Найгірша подруга: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 06.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 06.02.2020)

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)
Найгірша подруга: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 03.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 03.02.2020)
Найгірша подруга: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 06.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 06.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен / OK