Катя Осадчая умилила Сеть фотографией сына Ивана: «Маленький Горбунов, копия»

О своем семейном счастье Осадчая и Горбунов впервые рассказали во всеуслышание в феврале 2017 года.

В тот период Катерина Осадчая и Юрий Горбунов не только сыграла свадьбу, но и стали родителями. У пары родился замечательный сын, которого они назвали Иваном.

Своего наследника звездная пара все еще тщательно прячет от посторонних глаз. Лишь изредка Катя и Юрий радуют своих фолловеров фотографиями подросшего Вани.

Все снимки мальчика родители делают со спины или вполоборота. Но и этого публике хватает, чтобы уловить сходство Ивана с отцом.

Тому доказательство – недавний снимок малыша, которым Катя на днях поделилась в своем Инстаграм. В кадре мальчик позирует возле окна, стоя спиной к камере.

Сын Кати Осадчей и Юрия Горбунова - Иван / instagram.com/kosadcha

Коли слово «сніг», нарешті перейшло з фантазій в реальність,

– пишет в комментариях под фото Осадчая.

После этого подписчики телеведущей в один голос отметили в комментариях, что подросший Иван перенял себе фигуру отца.

«Фигурой в отца! Как говорится, гены это святое», «Фигура папина», «Копия папа, даже сзади», «Просто Юра в детстве», «Маленький Горбунов», «Он даже когда стоит, то сзади похож на папу», – пишут фолловеры.

Напомним,