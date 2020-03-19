Леся Никитюк сильно располнела во время карантина

19 марта 2020 19:00 Юлия Крутиева
Леся Никитюк сильно располнела во время карантина
Телеведущая Леся Никитюк
пресс-служба Нового канала

Так как в стране объявлен карантин - каждый занимает себя дома, чем может.

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Многие, конечно же, сидят в социальных сетях. Вот и телеведущая Леся Никитюк решила позабавить свою аудиторию.

На своей странице в Инстаграм Никитюк опубликовала фотоколлаж, на котором показала себя, верней то, как она может выглядеть после карантина. 

С помощью фоторедактора Леся значительно увеличила себе фигуру и стала настоящей пышечкой.

Я после карантина. Отмечай подружку в комментах,
– с юмором подписала снимки Леся.

Телеведущая Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk
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Настрой телеведущей поддержала и солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская. В комментариях к коллажу она написала: "Я такая уже в начале карантина"

Подписчики Никитюк отметили, что у Леси как всегда все в порядке с юмором, а некоторые из фолловеров и вовсе не сразу заметили, что на фото телеведущая "стала как Ким".

Напомним,

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