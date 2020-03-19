Леся Никитюк сильно располнела во время карантина
Так как в стране объявлен карантин - каждый занимает себя дома, чем может.
На своей странице в Инстаграм Никитюк опубликовала фотоколлаж, на котором показала себя, верней то, как она может выглядеть после карантина.
С помощью фоторедактора Леся значительно увеличила себе фигуру и стала настоящей пышечкой.
Я после карантина. Отмечай подружку в комментах,– с юмором подписала снимки Леся.
Подписчики Никитюк отметили, что у Леси как всегда все в порядке с юмором, а некоторые из фолловеров и вовсе не сразу заметили, что на фото телеведущая "стала как Ким".
Напомним,