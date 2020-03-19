Леся Никитюк сильно располнела во время карантина

Так как в стране объявлен карантин - каждый занимает себя дома, чем может.

Многие, конечно же, сидят в социальных сетях. Вот и телеведущая Леся Никитюк решила позабавить свою аудиторию.

На своей странице в Инстаграм Никитюк опубликовала фотоколлаж, на котором показала себя, верней то, как она может выглядеть после карантина.

С помощью фоторедактора Леся значительно увеличила себе фигуру и стала настоящей пышечкой.

Я после карантина. Отмечай подружку в комментах,

– с юмором подписала снимки Леся.

Телеведущая Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk

Настрой телеведущей поддержала и солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская. В комментариях к коллажу она написала: "Я такая уже в начале карантина".

Подписчики Никитюк отметили, что у Леси как всегда все в порядке с юмором, а некоторые из фолловеров и вовсе не сразу заметили, что на фото телеведущая "стала как Ким".

Напомним,