Евровидение-2021: кто представит Украину в следующем году

19 марта 2020 17:00 Юлия Крутиева
Евровидение-2021: кто представит Украину в следующем году
Группа Go-A
пресс-служба канала СТБ

Вчера Европейский вещательный союз объявил об отмене 65-го международного песенного конкурса «Евровидение» из-за коронавируса.

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Одновременно с этой новостью у украинцев возник логичный вопрос: кто будет представлять нашу страну в следующем году и что будет с нынешним победителем – GO-A? Вскоре Общественный вещатель заявил, что предложил группе Go-A представлять Украину на «Евровидении-2021».

Телеканал СТБ полностью поддерживает Общественного вещателя. И хотя нам очень жаль, что в следующем году отбор не будет проводиться, мы считаем это решение правильным в сложившейся ситуации. На «Евровидении-2021» Украину должна представлять группа GO-A.

Мы гордимся тем, что при участии СТБ Национальный отбор на «Евровидение» стал в Украине событием национального масштаба. Пять лет назад, начиная наше сотрудничество с UA: ПЕРВЫЙ, канал СТБ поставил себе цель – создать площадку, на которой каждый профессиональный исполнитель может получить шанс представить свою страну в Европе,
, – говорят руководители канала.

Группа Go-A / пресс-служба канала СТБ
За 5 лет сцена Национального отбора открыла широкой публике немало новых имен, привлекла внимание известных продюсеров, музыкальных экспертов и меценатов, дала успешный старт многим молодым артистам, а сам отбор стал для страны главным музыкальным событием года.

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За украинским отбором теперь внимательно следят почти все страны Европы, а прямые эфиры посещают представители международной прессы, официальных платформ «Евровидения» и официальные фан-клубы разных стран. Именно благодаря СТБ в 2016 году в отборе приняла участие Джамала – и вернула «Евровидение» в Украину. Это очень достойный результат, которым мы по праву гордимся.

Напомним, 

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