Елена-Кристина Лебедь впервые призналась, чем ее покорил вице-премьер-министр Украины

19 марта 2020 15:00 Юлия Крутиева
Елена-Кристина Лебедь впервые призналась, чем ее покорил вице-премьер-министр Украины
Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко
пресс-служба Нового канала

Знакомство телеведущей и политика, как сегодня это часто случается, произошло в Интернете.

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Экс-вице-премьер-министр Украины Павел Розенко инициировал их общение, прокомментировав фотографию Елены-Кристины Лебедь.  

А вот первый шаг к личной встрече сделала уже она.

Я помню тот вечер, как сейчас, – с улыбкой рассказывает ведущая Нового канала во время «Экзамена на откровенность с Машей Ефросининой». – Решила не тянуть и предложила заехать за ним на работу. Он не ожидал, что я такая прямолинейная, но согласился.

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко / пресс-служба Нового канала
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Встретились Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко возле Верховной Рады. И первое, на что обратила внимание ведущая «Аферистов в сетях», была улыбка ее нового знакомого.

Она была такая же шальная, как у меня, – не скрывая радости, поделилась Елена-Кристина Лебедь. – У меня в тот вечер снесло голову. Я наехала на бетонный бордюр (смеется). А наше первое свидание состоялось на парковке. Скажу больше, когда мы впервые на той парковке коснулись друг к другу, я начала жить.

Елена-Кристина Лебедь и Маша Ефросинина / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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