Елена-Кристина Лебедь впервые призналась, чем ее покорил вице-премьер-министр Украины
19 марта 2020 15:00
Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко
пресс-служба Нового канала
Знакомство телеведущей и политика, как сегодня это часто случается, произошло в Интернете.
Елены-Кристины Лебедь.Напомним,
А вот первый шаг к личной встрече сделала уже она.
Я помню тот вечер, как сейчас, – с улыбкой рассказывает ведущая Нового канала во время «Экзамена на откровенность с Машей Ефросининой». – Решила не тянуть и предложила заехать за ним на работу. Он не ожидал, что я такая прямолинейная, но согласился.
Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко / пресс-служба Нового канала
Она была такая же шальная, как у меня, – не скрывая радости, поделилась Елена-Кристина Лебедь. – У меня в тот вечер снесло голову. Я наехала на бетонный бордюр (смеется). А наше первое свидание состоялось на парковке. Скажу больше, когда мы впервые на той парковке коснулись друг к другу, я начала жить.
Елена-Кристина Лебедь и Маша Ефросинина / пресс-служба Нового канала