Елене-Кристине Лебедь пришлось на отдыхе жить в одном номере с грызуном
Ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) рассказала, как задабривала на Кубе хвостатый символ 2020 года.
Ведущая Нового канала Елена-Кристина Лебедь также захотела, чтобы грызун следующие двенадцать месяцев был к ней благосклонен. Поэтому когда в ее номере во время новогоднего отдыха на Кубе поселилась мышь, начала ее кормить.
Ее не смогли выгнать три группы уборщиков, – весело рассказывает ведущая. – И она поджирала мои запасы гречки и овсянки, а по ночам нагло и по-хозяйски чавкала остатками печенья в мусорке (улыбается). Поэтому не волнуйтесь, символ года уже с самого начала года обогрет, накормлен и спать уложен (смеется). Где спала – не знаем. Но то, что не голодная, это точно.
Я люблю отдых с колоритом и страстью, – поделилась ведущая «Аферистов в сетях». – А Куба – это страсть в чистом виде. Там есть все, что разгоняет кровь, – танцы, песни, вечное солнце и тарантулы. Последние особенно быстро разгоняют (смеется).