Елене-Кристине Лебедь пришлось на отдыхе жить в одном номере с грызуном

27 января 2020 15:00 Юлия Крутиева
Елене-Кристине Лебедь пришлось на отдыхе жить в одном номере с грызуном
Ведущая Елена-Кристина Лебедь
пресс-служба Нового канала

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) рассказала, как задабривала на Кубе хвостатый символ 2020 года.

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Тогда как весь мир встретил Новый год уже давно, для китайцев он наступил только в субботу. И несколько последующих дней они еще будут всячески задабривать Белую металлическую Крысу – животное-символ этого года.

Ведущая Нового канала Елена-Кристина Лебедь также захотела, чтобы грызун следующие двенадцать месяцев был к ней благосклонен. Поэтому когда в ее номере во время новогоднего отдыха на Кубе поселилась мышь, начала ее кормить.

Ее не смогли выгнать три группы уборщиков, – весело рассказывает ведущая. – И она поджирала мои запасы гречки и овсянки, а по ночам нагло и по-хозяйски чавкала остатками печенья в мусорке (улыбается). Поэтому не волнуйтесь, символ года уже с самого начала года обогрет, накормлен и спать уложен (смеется). Где спала – не знаем. Но то, что не голодная, это точно.

Ведущая Елена-Кристина Лебедь / пресс-служба Нового канала
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Напомним, на Кубе Елена-Кристина Лебедь отдыхала в начале этого года, и осталась очень довольна.

Я люблю отдых с колоритом и страстью, – поделилась ведущая «Аферистов в сетях». – А Куба – это страсть в чистом виде. Там есть все, что разгоняет кровь, – танцы, песни, вечное солнце и тарантулы. Последние особенно быстро разгоняют (смеется).

Елена-Кристина Лебедь с бойфрендом / пресс-служба Нового канала
Напомним,

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личная жизнь звезд социальные сети Елена-Кристина Лебедь новости крысы Новый год-2020

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