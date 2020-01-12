Восточный гороскоп: 2020 год Крыса поможет провести с умом

Именно за это качество, а также деловую хватку и развитую интуицию Крысу уважают в восточной культуре.

Крыса (Мышь)

1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

И хотя в свои права хозяин года (в этот раз его энергия - ян, мужская) вступит только 25 января, «Теленеделя» уже сейчас подскажет, что он обещает всем нам

Чтобы все складывалось так, как хочется, и даже лучше, Крысе нужно поддерживать хорошее настроение. Оно, словно маячок, будет привлекать и нужных людей, и подарки судьбы. Кстати, в этом деле помогают физические нагрузки, так что можно записаться в зал - а к концу года и фигура порадует. Самое главное - соизмерять усилия с целями во всех сферах жизни. И еще - дважды подумать, прежде чем что-то сказать, особенно тем, кто важен и дорог.

Любовь. Желающим встретить того самого человека придется подкорректировать представление об идеале и проявить инициативу, но без лишней напористости. А вот семейным рекомендуется укротить свой норов, иначе неосторожная фраза может привести к серьезному конфликту.

Здоровье. Если нет противопоказаний, Крысе необходим активный образ жизни. Однако если проблемы с позвоночником и суставами уже наблюдались, себя стоит поберечь. Кому-то могут понадобиться успокаивающие препараты - пусть их подберет специалист.



Финансы. Тем, что надумал менять работу, можно искать новое место в феврале, и удастся найти идеальную позицию. Строгий учет прибыли и расходов поможет достичь поставленных целей. Это важно, если ждете пополнения в семье, собираетесь затеять ремонт или сделать крупное приобретение.

Бык (Вол)

1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Для Быка важно разностороннее развитие, чтобы не застрять на одном месте и не упустить хорошие шансы. Однако нельзя без раздумий бросаться от одной цели к другой, лучше добиваться их последовательно. Чтобы справиться со всеми вызовами, которые готовит Крыса, нужно сохранять верность своим принципам, не поддаваться влиянию других и смело выдерживать конкуренцию. Да, в этом году придется потрудиться, однако и вознаграждение будет достойным и заслуженным.

Любовь. Осень - идеальное время для семейных перемен: заключения брака, зачатия или рождения ребенка. Для одиночек ситуация вряд ли изменится: мужчины будут, скорее, сосредоточены на работе, а женщины хоть и переживут яркий роман, но сочтут партнера легкомысленным.

Здоровье. Трудяге Быку требуется полноценный отдых - крепкий сон по ночам и своевременный отпуск, который лучше провести в путешествии. Поддержать себя в форме поможет йога или бассейн, но не резкие нагрузки. Важно контролировать рацион, чтобы не перегружать желудок.



Финансы. Полезен прагматичный подход: никаких необдуманных трат и покупок. Не стоит экономить только на поездках, особенно семейных. Повысить доходы поможет освоение новой специальности, а если есть деловая жилка - то и открытие собственного дела.

Тигр

1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Время раскрывать свои таланты. В случае сомнений можно записаться на дополнительные курсы или прослушать онлайн-лекции. А затем смело брать на себя ответственность на более высокой должности или в собственном деле. Правда, бурная личная жизнь может отвлекать от работы, из-за чего есть риск лишиться всех достижений. Чтобы этого не случилось, Тигру нужно завести привычку записывать свои планы и строго следить за временем. Тогда к концу года все будет, как задумано.

Любовь. Как бы ни хотелось поделиться амурными перипетиями хоть с кем-то, свои переживания лучше оставить при себе. Со всеми чувствами Тигру нужно справиться самому, чтобы милая пикировка влюбленных не превратилась в грандиозный скандал. И не стоит возвращаться к бывшим.

Здоровье. Особую опасность представляет коварная погода. Тигру стоит одеваться по погоде и не забывать зонтик. Любовь к неумеренному поглощению деликатесов может отрицательно сказаться на работе почек и печени, так что не помешает разработать здоровый рацион с диетологом.

Финансы. Бесконтрольные покупки способны пробить значительную брешь в бюджете, так что кому-то придется искать подработку. Но спасением может быть список приобретений, которому нужно следовать. А еще пора побороться за более высокую должность или масштабный проект

Кролик (Кот)

1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Крыса заготовила для Кролика грандиозные перемены во всех сферах жизни. Чтобы достойно с ними справиться, она рекомендует прислушиваться к советам тех, кто рядом, и выбирать самое важное. Денежный поток будет достаточным, если щедро делиться средствами - они будут возвращаться в сравнимых объемах. Главное - не забывать о потребностях семьи. Кому-то придется поступиться собственной независимостью, однако ради такой любви можно и в другую страну перебраться!

Любовь. Если Кролик еще не выбрал спутника жизни, то ему придется поломать голову, кто же самый достойный. Небольшая подсказка: предпочесть стоит не самого красивого, а того, у кого похожие интересы. Семейным рекомендован совместный отпуск недалеко от дома.

Здоровье. В планах на год обязательно должен быть профилактический осмотр - и чем раньше, тем лучше. Особенно важно это для мнительных людей, которые любят придумывать себе проблемы. Кстати, вполне вероятно, что с проблемами удастся справиться «бабушкиными» методами.

Финансы. Выгодное предложение могут сделать друзья - не стоит от него отказываться. Вообще, нужно разрешить себе получать средства из разных источников, и прибыль не замедлит появиться. Разве что не нужно хвататься за дело, в котором Кролик совсем не разбирается.

Дракон

1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

В самые трудные моменты нужно положиться на близких. И помнить, что за темной полосой обязательно придет светлая. Возможно, Дракон будет разочарован тем, что даст ему Крыса, но это хороший повод разобраться в своих истинных желаниях. Например, тем, кто строит карьеру, придется подучиться, а тем, кто отвечает за большую семью, найти подработку и потренировать выдержку. Главное - не погрязнуть в мрачных мыслях и находить для себя маленькие радости.

Любовь. Женщины, которые и не собирались замуж, могут встретить человека, который изменит их точку зрения. А мужчинам даже напрягаться не придется, разве что они поймут, что чувства искренние и взаимные - ради такого стоит идти на уступки. В браке важно не потерять романтику.

Змея

1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Здоровье. Чтобы сохранить хорошее самочувствие, достаточно лишь слегка подкорректировать свой образ жизни: чуть более сбалансированный рацион, на полчаса больше на свежем воздухе, активный отпуск на природе. Среди рисков этого года - весенние аллергии и зимние простуды.Финансы. Эта сфера требует контроля и бдительности. Увеличить доходы поможет креативный взгляд - в какой сфере еще можно реализоваться? Кому-то все-таки придется взять кредит, в этом случае необходимо внимательно читать все, что написано мелким шрифтом в самом низу договора.

Активная Крыса не даст покоя тем, кто надеялся отсидеться в норе. Амбициям хозяйки года надо соответствовать, а у Змеи есть все необходимое - пора заявить о себе. Правда, придется пожертвовать некоторыми привычками и тихим уютом, но если Змея не сделает этого сама, ее к тому вынудит материальная ситуация. Не стоит ныть и слушать отговаривающих близких, нужно внимательнее смотреть по сторонам и выбирать самое перспективное направление.

Любовь. Нежные чувства пока скрываются за дружбой, но когда этот человек придет на помощь в сложной ситуации, все изменится. Нельзя упустить своего спутника жизни, хотя пару раз захочется хлопнуть дверью (даже семейным) - но это из-за усталости, вызванной рабочими моментами.

Здоровье. Чтобы не искать отговорок, Змее нужно составить четкий план заботы о себе: например, зимой посетить терапевта и сдать анализы, весной пропить курс общеукрепляющих средств, летом заняться физкультурой, осенью - забыть о депрессии или давних недугах.



Финансы. Потребуются срочные траты, которых нельзя избежать (в худшем случае - возможны кражи или аферы не в пользу Змеи). Так что лучше заранее подготовить денежную «подушку». Увольняться в никуда не стоит, а вот попросить небольшое повышение не помешает.

Лошадь

1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Кажется, Лошади удалось очаровать Крысу, и та проявляет благосклонность, но в своих масштабах. Во всех сферах ожидаются приятные события и интересные возможности, однако если это карьерный рост - то буквально на одну ступеньку, если поездка к морю - то в пределах Украины и т. д. Не всех устраивает такое положение, ведь хотелось бы большего, но Крыса советует присмотреться к своим дарам повнимательнее: в них есть особые преимущества.

Любовь. Здесь таится больше всего сюпризов, однако Крыса не спешит их раскрывать, просто обещает, что скучно не будет. Завоевать сердце Лошади не так-то просто… Тем, кто уже в браке, не стоит ничего менять - лучше наслаждаться согласием и налаженным бытом, а ведь это немало!

Здоровье. Тем, кто работает на износ, стоит немного притормозить и прислушаться к себе. Возможно, за трудами Лошадь не заметила какого-то симптома, а он может говорить о серьезном недуге. Особое внимание надо обратить на зрение, сосуды головного мозга и почки.



Финансы. Крыса благосклонна к тем, кто делает что-то своими руками, - уж такие мастера без денег не останутся. Но сразу тратить заработанное не надо - хозяйка года любит запасы. Они пригодятся попозже: когда скопится нужная сумма, можно будет позволить себе то, о чем мечталось.

Коза (Овца)

1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Крыса собирается указать Козе на истинные ценности. Все будет спориться и ладиться, и у Козы возникнет иллюзия, что ей под силу что угодно. Вот только Крыса поинтересуется, а зачем это нужно. Хороший повод задуматься о себе, своих желаниях и немного сбавить темп - поспешные действия и решения приведут к негативным последствиям. А еще предстоит выяснить, кто в окружении Козы искренне ее любит, а кто задумал недоброе. В целом год более удачен для творческих людей.

Любовь. Вероятно, в душе Козы будут бороться два противоположных желания - завести наконец пару или добиться наконец полной свободы. Если будет сделан выбор в пользу брака, то совместная жизнь будет гармоничной. Если семья уже состоялась, пора четко обозначить свое место в ней.

Здоровье. Больше всего неприятностей доставит капризный ЖКТ, особенно если Коза продолжит питаться вредными вкусняшками и позволять себе излишества и вредные привычки. Мужчины - в особой зоне риска. Диета поможет нормализовать пищеварение и избавиться от лишнего веса.



Финансы. Мысль о том, что кто-то зарабатывает больше, заставит опустить руки. Ее надо немедленно гнать прочь и ловить скоротечные шансы. Кого-то потянет на авантюры, но они могут закончиться плачевно. А вот если собственный проект продуман и есть поддержка, пора его реализовать.

Обезьяна

1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

От Обезьяны Крыса потребует молниеносной реакции, но обещает вознаградить достижением поставленных целей. Лучший помощник в этом случае - интуиция. При этом события будут развиваться не то чтобы очень быстро. Такая ситуация идеальна для тех, кто начинает собственный бизнес. Еще Крыса рекомендует расплатиться с долгами прошлого года и не ввязываться в конфликты с коллегами. Предстоит пересмотреть привычные способы действия, чтобы достичь успеха.

Любовь. Молодые семьи могут обзавестись квартирой или машиной, хоть и столкнутся с бытовыми проблемами. Тем, кто пока одинок, но хочет встречи, нужно смелее знакомиться самому. А вот кого-то из тех, кто давно в браке, ревизия собственной жизни подтолкнет к разводу.

Здоровье. Трудности возникнут, скорее, в сфере психики и психосоматики, так что не помешает пройти курс у специалиста и попрощаться с тем, что долгие годы угнетало. Кстати, если на сессиях удастся справиться с неумеренностью и вредными привычками, тело будет очень благодарно.





Петух

1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Финансы. Можно браться за дело, которое раньше пугало масштабом и количеством требующихся усилий, - все пойдет куда легче, чем представлялось. Хорошо, если этот проект еще и интересен, а не только прибылен. Однако если это не слишком честная затея, вероятны проблемы с законом.

Крысе симпатичен задор и оптимизм Петуха, так что она постарается подсказать ему, куда стоит двигаться и как избежать трудностей. Дело в том, что от Петуха будет очень многое зависеть, в частности - счастливые перемены в его собственной жизни, потому важно действовать без спешки, продуманно и ответственно. Если изменения касаются всей семьи, стоит попросить поддержки у родных, но не ждать от них слишком многого. Да и вообще, пора распрощаться с иллюзиями.

Любовь. Завышенные требования в этой сфере могут помешать создать крепкий союз с достойным человеком или разрушить уже имеющийся (к партнеру стоит прислушиваться). Новая встреча вероятна вдали от дома - на отдыхе или в командировке. Страсть может перерасти в дружбу и наоборот.

Здоровье. Организму потребуются ударные дозы витаминов, потому необходимы и солнечные ванны, и свежие овощи с фруктами в изобилии. Могут подвести кости и суставы, так что физические «перегрузы» не рекомендованы - ни в спортзале, ни в огороде.



Финансы. Петуху предстоит строго контролировать бюджет и не позволять себе эмоциональных покупок, даже если внезапно поступили крупные суммы в виде, например, премий. Средства лучше вкладывать в здоровье, отдых и предметы, которые делают жизнь комфортнее.

Собака

1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Крыса предупреждает Собаку: действовать надо без спешки и не пытаться ничего решить нахрапом. А искушение будет - ведь у Собаки сложится ощущение, что сил полно, а удача неизменно улыбается. Но свою энергию лучше направить на то, чтобы успеть вовремя среагировать и приспособиться к меняющимся условиям. В общем, умелой и дружелюбной Собаке предстоит себя сдерживать. Однако это вовсе не значит, что себя нужно ограничивать. Пусть все идет своим чередом!

Любовь. Верность - качество, с которым обычно ассоциируется Собака. Вот его и надо использовать. Причем хранить верность надо не только избраннику, но прежде всего себе. А вот комплексы, которые мешали проявлять себя, пора оставить в кабинете психолога и салоне красоты.

Здоровье. Тем, у кого сидячая работа (а то и не одна), нужно тщательно следить за весом - лишние килограммы в таком случае накапливаются незаметно. Как и в других сферах, достаточно будет себя лишь слегка сдерживать в еде и хорошенько высыпаться (недосып провоцирует полноту).



Финансы. Если средств не хватает, не рекомендуется брать кредит - более выгодно будет найти подработку. И немного умерить аппетиты в шопинге. Хороший период - осень. Интересное предложение могут сделать знакомые. Чтобы на все проекты хватило сил, надо позаботиться об отдыхе.

Свинья (Кабан)

1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Любопытство - замечательное качество, но Крыса хочет, чтобы Свинья не просто интересовалась, что там у других, а еще и уверенно использовала полученные знания себе на пользу. Обязательно применять и творческий подход, и не важно, в какой сфере Свинья трудится. Но не работой единой - внимания потребуют семья и дом, впрочем, Свинье такие хлопоты только в радость. А еще Крыса предупреждает: нужно внимательно следить за кошельком и осваивать финансовую грамотность.

Любовь. Долгожданная встреча, скорее всего, состоится осенью, даже если Свинья уже отчаялась встретить своего человека. Если же она уже в браке, нужно больше доверять своему спутнику жизни и не донимать приступами ревности (ее может вызвать манера совать нос не в свои дела).

Здоровье. Гигиена и профилактика - на первом месте. В зоне риска - желудочно-кишечный тракт: может заявить о себе изжога, гастрит или язва, а может случиться отравление. Потому важно наладить режим питания, принимать прописанные лекарства и не тянуть в рот ничего сомнительного.



Финансы. Чтобы обеспечить себе привычный образ жизни (или даже улучшить его), придется угодить Крысе и как следует потрудиться. Не помешает также сделать банковский вклад или научиться получать прибыль от хобби. Позволены и даже рекомендованы траты на улучшение жилищных условий.

Тамила Тихая — Теленеделя №2.

