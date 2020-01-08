Гороскоп на 2020 год для знака Зодиака Лев: любовь, финансы, здоровье и семья

8 января 2020 22:00 Алла Лысак
Гороскоп на 2020 год для знака Зодиака Лев: любовь, финансы, здоровье и семья
Гороскоп на 2020 год для Льва: любовь, финансы и здоровье

Астрологи знают, каким будет 2020 год для Льва!

Льву в 2020 году придется преодолевать препятствия и становиться лучшей версией себя, только там вы сможете достичь поставленной цели.

Финансовый гороскоп на 2020 год для Льва

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Первая половина года пройдет в честной конкурентной борьбе, которая, хотя и отнимет у вас много времени, закончится положительно. Вы докажете людям, которые в вас сомневались, что отлично знаете свою работу. 

Астрологи призывают осторожно обращаться с деньгами, вслед за периодами изобилия могут наступать моменты, когда без посторонней помощи не обойтись.

Финансовый дневник с предполагаемыми тратами вам точно не помешает!

Гороскоп на 2020 год для Льва: любовь, финансы и здоровье

Любовный гороскоп на 2020 год для Льва

Звезды полагают, что у Львов, которые встретят в 2020 году свою любовь, может произойти и свадьба!

Чувство будет светлым и интенсивным, любовь не оставит сомнений в своей искренности, зачем откладывать торжество?

Представители знака, которые находятся в семейных отношениях, почувствуют все преимущества наличия семьи, вы будете с радостью возвращаться домой, а партнер станет опорой и поддержкой ваших самых смелых амбиций. 

Гороскоп здоровья на 2020 год для Льва

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В 2020 году вам придется более внимательно относиться к состоянию здоровья. Особенных проблем не будет, но даже небольшой дискомфорт нельзя игнорировать, приступайте к лечению сразу и со своей ответственностью. 

Из-за напряженного графика во время отпуска вам, возможно, не захочется никуда ехать, позвольте себе хотя бы какое-то время отдохнуть дома.

Гороскоп на 2020 год для Льва: любовь, финансы и здоровье

Напомним,

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