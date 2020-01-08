Гороскоп на 2020 год для знака Зодиака Лев: любовь, финансы, здоровье и семья
Астрологи знают, каким будет 2020 год для Льва!
Льву в 2020 году придется преодолевать препятствия и становиться лучшей версией себя, только там вы сможете достичь поставленной цели.
Финансовый гороскоп на 2020 год для Льва
Астрологи призывают осторожно обращаться с деньгами, вслед за периодами изобилия могут наступать моменты, когда без посторонней помощи не обойтись.
Финансовый дневник с предполагаемыми тратами вам точно не помешает!
Любовный гороскоп на 2020 год для Льва
Звезды полагают, что у Львов, которые встретят в 2020 году свою любовь, может произойти и свадьба!
Чувство будет светлым и интенсивным, любовь не оставит сомнений в своей искренности, зачем откладывать торжество?
Представители знака, которые находятся в семейных отношениях, почувствуют все преимущества наличия семьи, вы будете с радостью возвращаться домой, а партнер станет опорой и поддержкой ваших самых смелых амбиций.
Гороскоп здоровья на 2020 год для Льва
Из-за напряженного графика во время отпуска вам, возможно, не захочется никуда ехать, позвольте себе хотя бы какое-то время отдохнуть дома.
Напомним,