Холостяк-10: как отреагирует Макс на дерзкий поступок участницы, явившейся к нему домой

В эту пятницу, 20 марта в 19:00, на СТБ выйдет третий выпуск романтического реалити «Холостяк».

В этот раз индивидуальное общение случится по инициативе участницы, которая внезапно явится к Максу домой! Но не пожалеет ли эта девушка о своем поступке?

В прошлом выпуске Лена покинула проект, так и не воспользовавшись преимуществами, которые у нее были. Одно из них – ключ от квартиры Макса. Участница решила предоставить возможность поближе познакомиться с главным героем другой девушке – Дане – и передала ей этот шанс.

Руководствуясь опытом Лены, которая долго ждала и поэтому покинула проект, я использую этот ключ как можно скорее,

– уверенно сообщит Дана.

Холостяк 10 сезон 3 выпуск / пресс-служба канала СТБ

Участница примет решение действовать здесь и сейчас и приедет домой к Максу без предупреждения! Но как воспримет Холостяк такую дерзость?

Кроме того, на индивидуальное свидание с Максом поедет Даша. Именно эта девушка стала той счастливицей, кому достался второй презент от Лены – чековая книжка желаний.

Я решил пригласить Дашу на свидание после картинга, поскольку мне понравилось наше с ней взаимодействие как экипажа. Я почувствовал в ней спортивную закалку,

– отметит Макс.

Холостяк 10 сезон 3 выпуск / пресс-служба канала СТБ

Холостяк предложит Даше вместе пойти на каток. Однако девушка будет не в восторге от такой идеи – похвастаться умениями на льду она, увы, не может...

Я была в шоке, честно говоря. Первые 5 секунд расстроилась, потому что ни опыта, ни интереса к этому виду спорта у меня никогда не было,

– скажет участница.

Макс честно признается Даше, что кататься на коньках он и сам не умеет, поэтому осваивать этот вид спорта им придется вместе и на равных. Возникнет ли между ними коннект?

А уже вечером Дашу ждет продолжение свидания в сказочном месте, где все способствует романтике и сближению…Воспользуется ли участница своей чековой книжкой желаний на первом индивидуальном свидании или же прибережет козырь?

Смотрите третий выпуск романтического реалити «Холостяк» в эту пятницу, 20 марта в 19:00, на СТБ!

Напомним,