Холостяк-10: как отреагирует Макс на дерзкий поступок участницы, явившейся к нему домой
В эту пятницу, 20 марта в 19:00, на СТБ выйдет третий выпуск романтического реалити «Холостяк».
В прошлом выпуске Лена покинула проект, так и не воспользовавшись преимуществами, которые у нее были. Одно из них – ключ от квартиры Макса. Участница решила предоставить возможность поближе познакомиться с главным героем другой девушке – Дане – и передала ей этот шанс.
Руководствуясь опытом Лены, которая долго ждала и поэтому покинула проект, я использую этот ключ как можно скорее,– уверенно сообщит Дана.
Кроме того, на индивидуальное свидание с Максом поедет Даша. Именно эта девушка стала той счастливицей, кому достался второй презент от Лены – чековая книжка желаний.
Я решил пригласить Дашу на свидание после картинга, поскольку мне понравилось наше с ней взаимодействие как экипажа. Я почувствовал в ней спортивную закалку,– отметит Макс.
Я была в шоке, честно говоря. Первые 5 секунд расстроилась, потому что ни опыта, ни интереса к этому виду спорта у меня никогда не было,– скажет участница.
Макс честно признается Даше, что кататься на коньках он и сам не умеет, поэтому осваивать этот вид спорта им придется вместе и на равных. Возникнет ли между ними коннект?
Смотрите третий выпуск романтического реалити «Холостяк» в эту пятницу, 20 марта в 19:00, на СТБ!
Напомним,