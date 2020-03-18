Евровидение официально перенесли на следующий год
Эпидемия коронавируса меняет планы не только обычных граждан, но и многих предприятий.
Однако неопределенность, вызванная распространением COVID-19 по всей Европе, и ограничения, введенные правительствами участвующих вещателей и властями Нидерландов, окончательно убили надежду на проведение этого события.
Мы очень гордимся песенным конкурсом Евровидение, который на протяжении 64 лет объединял людей по всей Европе. И мы глубоко разочарованы этой ситуацией, – сообщает исполнительный супервайзер Джон Ола Сэнд. – EBU вместе с NPO Host Broadcaster, NOS, AVROTROS и власти Роттердама продолжат переговоры, чтобы узнать, возможно ли организовать конкурс в Роттердаме в 2021 году.
Отметим, в Украине удвоилось число зараженных COVID-19. На данный момент известно о 14 случаях коронавируса, из них два летальных. Один из зараженных выявлен в Киевской области.
Напомним,