Евровидение официально перенесли на следующий год

Евровидения 2020 не будет

Эпидемия коронавируса меняет планы не только обычных граждан, но и многих предприятий.

За последние несколько недель организаторы конкурса «Евровидение-2020» изучили множество альтернативных вариантов, которые позволят провести песенный конкурс.

Однако неопределенность, вызванная распространением COVID-19 по всей Европе, и ограничения, введенные правительствами участвующих вещателей и властями Нидерландов, окончательно убили надежду на проведение этого события.

Сегодня Европейский вещательный союз (EBU) принял трудное решение - не продолжать подготовку к проведению конкурса. Организаторы беспокоятся о здоровье артистов, персонала и зрителей на мероприятии.

Мы очень гордимся песенным конкурсом Евровидение, который на протяжении 64 лет объединял людей по всей Европе. И мы глубоко разочарованы этой ситуацией, – сообщает исполнительный супервайзер Джон Ола Сэнд. – EBU вместе с NPO Host Broadcaster, NOS, AVROTROS и власти Роттердама продолжат переговоры, чтобы узнать, возможно ли организовать конкурс в Роттердаме в 2021 году.

Отметим, в Украине удвоилось число зараженных COVID-19. На данный момент известно о 14 случаях коронавируса, из них два летальных. Один из зараженных выявлен в Киевской области.

Напомним,