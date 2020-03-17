Правила и альтернативы приветствий во время эпидемии коронавируса: этикет политиков в разных странах мира

17 марта 2020 17:00 Юлия Крутиева
Правила и альтернативы приветствий во время эпидемии коронавируса: этикет политиков в разных странах мира
Правила и альтернативы приветствий во время эпидемии коронавируса
pixabay.com

Пандемия коронавируса не только одну за другой отправляет страны на карантин, заставляет людей оставаться дома, но и устанавливает свои правила.

Читайте такжеЗакрывают небо, а ребенок должен вернуться: Тина Кароль о местонахождении сына во время карантина
Теперь люди должны научиться жить без объятий и поцелуев. В программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» эксперт рассказал о правилах и альтернативах приветствий во время эпидемии.

Не пожал руку при встрече – раньше бы за это, как минимум, на тебя посмотрели странно, как максимум, сказали «как невоспитанно» и обиделись. Сейчас же даже политики пренебрегают правилами этикета и открыто отказываются пожать друг другу руки. 

Правила и альтернативы приветствий во время эпидемии коронавируса / pixabay.com

В такую неудобную ситуацию попала канцлер Германии Ангела Меркель, когда министр внутренних дел отказался пожать ей руку из-за коронавируса. На что Меркель отреагировала с юмором и пониманием.

Читайте такжеВід пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 5 выпуске от 16.03.2020
Никаких рукопожатий и между лидерами государств. Примером стала встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Ирландии Лео Варадкара. Лидеры государств не стали пожимать руки, зато поздоровались традиционным индийским жестом – «намасте», сложив две ладони вместе и слегка поклонившись. 

Не менее оригинальный, а главное, безопасный выход нашли премьер-министр Ирландии и спикер конгресса США – они поздоровались, прикоснувшись друг к другу локтями. Впрочем, не только политики взялись за альтернативные приветствия – жители Китая придумали «уханское пожатие» – это когда при встрече люди постукивают ногами. В Иране используют вариант немного повеселее – там при встрече люди мило сталкиваются ягодицами.

Впрочем, чтобы защитить себя от коронавируса, лучше вообще отказаться от каких-либо телесных контактов с людьми, которые вас окружают.

Я вообще советую общаться всем в скайпе или используя другие средства связи. Но если вы уже встречаетесь, просто в голос поздороваться без каких-то рукопожатий, поцелуев и всего остального. Потому что если вы целуетесь и не моете руки, то у вас достаточно большие шансы заболеть,
– дал совет заместитель председателя общественного совета Минздрава Тимофей Бадиков в программе «Ранок з Україною».

Поэтому на время карантина лучше соблюдать правила, которые установил нам коронавирус – без объятий, рукопожатий и поцелуев. В конце концов, можно просто поднять руку вверх и приветливо улыбнуться, потому что теперь это наиболее безопасно.

Напомним,

Облако тегов

канал Украина здоровье Ангела Меркель Китай новости вирус Дональд Трамп коронавирус Коронавирус в Украине как защитить себя от коронавируса рукопожатие

Материалы по теме

27-летняя голливудская красотка Рейчел Мэтьюз заразилась коронавирусом
Новости

27-летняя голливудская красотка Рейчел Мэтьюз заразилась коронавирусом
Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.03.2020)
Телешоу

Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.03.2020)
Лунный гороскоп на 18 марта 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 18 марта 2020 для всех знаков Зодиака
Слепая: смотреть онлайн 26 серию (эфир от 17.03.2020)
Сериалы

Слепая: смотреть онлайн 26 серию (эфир от 17.03.2020)

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)
Финалистка шоу «Зважені та щасливі» впервые показала дочь

Финалистка шоу «Зважені та щасливі» впервые показала дочь

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK