Правила и альтернативы приветствий во время эпидемии коронавируса: этикет политиков в разных странах мира

Правила и альтернативы приветствий во время эпидемии коронавируса

Пандемия коронавируса не только одну за другой отправляет страны на карантин, заставляет людей оставаться дома, но и устанавливает свои правила.

Теперь люди должны научиться жить без объятий и поцелуев. В программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» эксперт рассказал о правилах и альтернативах приветствий во время эпидемии.

Не пожал руку при встрече – раньше бы за это, как минимум, на тебя посмотрели странно, как максимум, сказали «как невоспитанно» и обиделись. Сейчас же даже политики пренебрегают правилами этикета и открыто отказываются пожать друг другу руки.

Правила и альтернативы приветствий во время эпидемии коронавируса / pixabay.com

В такую неудобную ситуацию попала канцлер Германии Ангела Меркель, когда министр внутренних дел отказался пожать ей руку из-за коронавируса. На что Меркель отреагировала с юмором и пониманием.

Никаких рукопожатий и между лидерами государств. Примером стала встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Ирландии Лео Варадкара. Лидеры государств не стали пожимать руки, зато поздоровались традиционным индийским жестом – «намасте», сложив две ладони вместе и слегка поклонившись.

Не менее оригинальный, а главное, безопасный выход нашли премьер-министр Ирландии и спикер конгресса США – они поздоровались, прикоснувшись друг к другу локтями. Впрочем, не только политики взялись за альтернативные приветствия – жители Китая придумали «уханское пожатие» – это когда при встрече люди постукивают ногами. В Иране используют вариант немного повеселее – там при встрече люди мило сталкиваются ягодицами.

Впрочем, чтобы защитить себя от коронавируса, лучше вообще отказаться от каких-либо телесных контактов с людьми, которые вас окружают.

Я вообще советую общаться всем в скайпе или используя другие средства связи. Но если вы уже встречаетесь, просто в голос поздороваться без каких-то рукопожатий, поцелуев и всего остального. Потому что если вы целуетесь и не моете руки, то у вас достаточно большие шансы заболеть,

– дал совет заместитель председателя общественного совета Минздрава Тимофей Бадиков в программе «Ранок з Україною».

Поэтому на время карантина лучше соблюдать правила, которые установил нам коронавирус – без объятий, рукопожатий и поцелуев. В конце концов, можно просто поднять руку вверх и приветливо улыбнуться, потому что теперь это наиболее безопасно.

Напомним,