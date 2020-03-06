Как мужчинам избавиться от любви к спортивной одежде и выглядеть солидно

6 марта 2020 16:30 Юлия Крутиева
Как мужчинам избавиться от любви к спортивной одежде и выглядеть солидно
Как мужчинам избавиться от любви к спортивной одежде и выглядеть солидно
pixabay.com

10 марта в 11:20 на канале «Украина» состоится премьера третьего сезона парного мейковер-шоу «Місія: краса».

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Ведущий проекта и стилист канала «Украина» Ильяс Сахтара рассказал, как избавиться мужчинам от любви к спортивной одежде и выглядеть более солидно.

Любопытная закономерность – мужчины, которые носят спортивную одежду, спортом не занимаются. Они выбирают именно такие вещи, потому что чувствуют себя в них свободно. А пиджаки и рубашки якобы сковывают движения. Многие уверены: «Нет ощущения простора и легкости, если выбирать не спортивную одежду, а что-то более солидное».

Но, когда человек надевает спортивный костюм и выходит в люди, его не будут воспринимать серьезно, – объяснил Ильяс Сахтара. – Увы, но это классический вид гопника. Его одежда обычно неопрятная и бесформенная.

Часто мужчины уверены, что не обращают внимания на свой внешний вид, потому что слишком заняты на работе. И даже при хорошем телосложении и привлекательных чертах лица, они больше похожи на человека, который только что вылез из-под машины.

К сожалению, таких людей – почти половина страны, – сказал Ильяс. – И я очень надеюсь, что, смотря нашу передачу, они поймут: нужно менять отношение к себе.

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Если выбирать другой образ, то желательно оставить одну деталь, которая поможет привыкнуть к новому комплекту одежды. Например, кроссовки.

И интересное решение для человека, который привык к спортивному стилю, – это котоновые брюки коричневого цвета, синий джемпер и пиджак серого цвета. Завершат образ темно-синие кроссовки. В такой одежде удобно и комфортно.

Пиджак сразу помогает держать осанку, – объяснил Сахтара. – Мужчина выпрямляет плечи, чувствовать себя иначе. И это видно сразу. Мужчина в такой одежде превращается из гопника в Дэниела Крейга.

Кроссовки можно надевать не только со спортивной одеждой,
– объяснил ведущий мейковер-шоу «Місія: краса».  А ведь часто мужчины даже не могут представить, что пиджак и кроссовки отлично сочетаются в одном образе.

Напомним, 

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