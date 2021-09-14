МАСКА 2 сезон: Настя Каменских восхитила роскошной фигурой в платье с высоким разрезом
Настя Каменских – обладательница самых сексуальных форм в украинском шоу-бизнесе. В 1 выпуске шоу «МАСКА-2», премьера которого состоится на канале Украина, его звездный детектив NK появится в длинном платье.
Платье украшено декором ручной работы и имеет соблазнительный асимметричный крой – разрезы демонстрируют стройные ножки и эффектное декольте Насти. Дополнили образ мерцающие украшения, прическа с влажным эффектом и макияж, акцентом которого стали глаза, подчеркнув взгляд певицы. Бесспорно, для старта второго сезона любимого шоу миллионов украинцев Настя выбрала очень стильный и изысканный look.
К слову, Настя Каменских вместе со своими коллегами звездными детективами Олей Поляковой, Олегом Винником, Андреем Данилко и DZIDZIO будет разгадывать знаменитостей под масками во втором сезоне масштабного проекта канала «Украина».
Напомним,