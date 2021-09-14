МАСКА 2 сезон: Настя Каменских восхитила роскошной фигурой в платье с высоким разрезом

Настя Каменских – обладательница самых сексуальных форм в украинском шоу-бизнесе. В 1 выпуске шоу «МАСКА-2», премьера которого состоится на канале Украина, его звездный детектив NK появится в длинном платье.

Для первого съемочного дня самого популярного на украинском телевидении шоу МАСКА певица выбрала ментоловый цвет, который является одним из самых модных оттенков этого сезона по версии института Pantone.

Платье украшено декором ручной работы и имеет соблазнительный асимметричный крой – разрезы демонстрируют стройные ножки и эффектное декольте Насти. Дополнили образ мерцающие украшения, прическа с влажным эффектом и макияж, акцентом которого стали глаза, подчеркнув взгляд певицы. Бесспорно, для старта второго сезона любимого шоу миллионов украинцев Настя выбрала очень стильный и изысканный look.

К слову, Настя Каменских вместе со своими коллегами звездными детективами Олей Поляковой, Олегом Винником, Андреем Данилко и DZIDZIO будет разгадывать знаменитостей под масками во втором сезоне масштабного проекта канала «Украина».

Напомним,